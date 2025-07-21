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Объявлена дата выхода нового фильма «Красавица» от режиссера Антона Богданова

Стало известно, когда в прокат выходит новый фильм «Красавица» от пермского режиссера Антона Богданова. В основе картины — реальная история о спасении животных и бегемотихи Красавица из Ленинградского зоопарка, переживающих блокадную зиму 1941 года.

Кинопоиск Новости/Telegram
Кинопоиск Новости/Telegram
Кинопоиск Новости/Telegram
Кинопоиск Новости/Telegram
Кинопоиск Новости/Telegram

Как сообщает телеграм-канал «Кинопоиск Новости», новый фильм Антона Богданова планируют выпустить в российский прокат 19 февраля 2026 года.

Главные роли в «Красавице» сыграли Слава Копейкин и Юлия Пересильд. Также в касте — Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Борис Щербаков, Светлана Немоляева, Полина Айнутдинова. 

Информационный обзор редакции. 12+

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