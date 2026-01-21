Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Стартовали съемки продолжения сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым

Съемки четвертого сезона уже начались. В режиссерском кресле — Дарья Мороз.

Максим Матвеев в роли психотерапевта Артема Стрелецкого
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Максим Матвеев в роли психотерапевта Артема Стрелецкого

Психологический триллер Александры Ремизовой впервые вышел на экраны в 2020 году. Режиссером первого сезона выступил Дмитрий Тюрин, а над вторым и третьим работал Игорь Твердохлебов. «Триггер» рассказывает историю московского психолога Артема Стрелецкого (в главной роли — Максим Матвеев), который расследует дело о гибели своего пациента.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

19 сентября 2024 года, в день премьеры третьего сезона, создатели сообщили, что у сериала будет продолжение. В новых эпизодах Стрелецкий познакомится с психологом Светланой Панариной (Ольга Лерман), которая пытается помочь ему разобраться с личным кризисом, а также с ее мужем Дмитрием (Владислав Ценев) — успешным коучем, который во всем ищет выгоду.

В актерский состав нового сезона вошли Светлана Иванова, Андрей Мерзликин, Игорь Костолевский, Марк Юсеф, Ангелина Стречина, Влад Тирон, Мариэтта Волкова, Роман Маякин и Сабина Ахмедова. Сценарий написали Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер 3») и Анна Крейчман («Друг на продажу»).

Точную дату премьеры пока не называют.

18+

Читайте также: Максим Матвеев — «В нашем менталитете стыдно обращаться за помощью и быть слабым, особенно мужчинам. Нет, слабым быть нормально — для всех!»

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: