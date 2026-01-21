Стартовали съемки продолжения сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым

19 сентября 2024 года, в день премьеры третьего сезона, создатели сообщили, что у сериала будет продолжение. В новых эпизодах Стрелецкий познакомится с психологом Светланой Панариной (Ольга Лерман), которая пытается помочь ему разобраться с личным кризисом, а также с ее мужем Дмитрием (Владислав Ценев) — успешным коучем, который во всем ищет выгоду.

В актерский состав нового сезона вошли Светлана Иванова, Андрей Мерзликин, Игорь Костолевский, Марк Юсеф, Ангелина Стречина, Влад Тирон, Мариэтта Волкова, Роман Маякин и Сабина Ахмедова. Сценарий написали Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер 3») и Анна Крейчман («Друг на продажу»).

Точную дату премьеры пока не называют.

18+