«Белоснежка», Рианна со «Смурфиками» и The Weeknd претендуют на худшее: кого номинировали на «Золотую малину» в 2026-м

Антипремия пройдет в 46-й раз. Среди претендентов на звание худшего фильма — триллер о туре The Weeknd «Последнее завтра» с Дженной Ортегой.
Последнее завтра (2025), реж. Трей Эдвард Шульц
Номинантов на «Золотую малину» объявили 21 января. Рекордсменами стали новая «Белоснежка» от Disney и «Война миров» с Ice Cube: каждый из фильмов попал сразу в шесть категорий.
В категорию «Худший фильм» попали экранизация графического романа «Электрический штат» (критикуют за отсутствие оригинальности), мистический байопик The Weeknd «Последнее завтра» (жюри считает затянутым и тщеславным), «Белоснежка» с малоизобретательной графикой, хаотичный «Звездный путь: Секция 31» и неудачный эксперимент с технологиями «Война миров».
В номинации «Худший актер»: Дэйв Батиста («В потерянных землях»), Ice Cube («Война миров»), Джаред Лето («Трон: Арес»), Эйбел The Weeknd Тесфайе («Последнее завтра»), Скотт Иствуд («Аларум»). Претендентки на «Худшую актрису»: Натали Портман в «Источнике вечной молодости», Мила Йовович («В потерянных землях»), Ариана Дебоуз («Любовь — боль»), Ребел Уилсон («Шпионская свадьба») и Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»).
В категориях для актеров второго плана поборются Николас Кейдж («Стрелки»), Сильвестр Сталлоне («Аларум»), Скарлет Роуз Сталлоне («Стрелки») и все цифровые гномы из «Белоснежки». Гномов внесли и в шорт-лист «Худших экранных дуэтов» вместе с Джеймсом Корденом и Рианной («Смурфики в кино»), Робертом Де Ниро (в «Мафиози» он играет сразу двух героев), Ice Cube и его веб-камерой, The Weeknd и его «колоссальным эго».
На «Худший ремейк, сиквел или плагиат» помимо «Белоснежки» и «Войны миров» претендуют «Смурфики в кино», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Пять ночей с Фредди 2». В антирейтинг сценариев попали «Электрический штат», «Последнее завтра», «Белоснежка», «Звёздный путь: Секция 31» и «Война миров».
За звание худшего режиссера поборются Рич Ли («Война миров»), Олатунде Осунсанми («Звёздный путь: Секция 31»), братья Руссо («Электрический штат»), Трей Эдвард Шульц («Последнее завтра») и Марк Уэбб («Белоснежка»).
«Белоснежка» (2025), реж. Марк Уэбб
«Золотой малиной» награждают по итогам голосования членов одноименного фонда, в который входит более 500 анонимов из 12 стран. Голосование происходит по почте. В 2023 году премию раскритиковали за номинацию 12-летней Райан Киры Армстронг в категории «Худшая актриса», но соучредитель «Золотой малины» Джон Уилсон ответил, что за юную актрису отдали больше тысячи голосов.
Победители премии в этом году станут известны 14 марта.
