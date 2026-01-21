«Белоснежка», Рианна со «Смурфиками» и The Weeknd претендуют на худшее: кого номинировали на «Золотую малину» в 2026-м

Номинантов на «Золотую малину» объявили 21 января. Рекордсменами стали новая «Белоснежка» от Disney и «Война миров» с Ice Cube: каждый из фильмов попал сразу в шесть категорий.

В категорию «Худший фильм» попали экранизация графического романа «Электрический штат» (критикуют за отсутствие оригинальности), мистический байопик The Weeknd «Последнее завтра» (жюри считает затянутым и тщеславным), «Белоснежка» с малоизобретательной графикой, хаотичный «Звездный путь: Секция 31» и неудачный эксперимент с технологиями «Война миров».

В номинации «Худший актер»: Дэйв Батиста («В потерянных землях»), Ice Cube («Война миров»), Джаред Лето («Трон: Арес»), Эйбел The Weeknd Тесфайе («Последнее завтра»), Скотт Иствуд («Аларум»). Претендентки на «Худшую актрису»: Натали Портман в «Источнике вечной молодости», Мила Йовович («В потерянных землях»), Ариана Дебоуз («Любовь — боль»), Ребел Уилсон («Шпионская свадьба») и Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»).

В категориях для актеров второго плана поборются Николас Кейдж («Стрелки»), Сильвестр Сталлоне («Аларум»), Скарлет Роуз Сталлоне («Стрелки») и все цифровые гномы из «Белоснежки». Гномов внесли и в шорт-лист «Худших экранных дуэтов» вместе с Джеймсом Корденом и Рианной («Смурфики в кино»), Робертом Де Ниро (в «Мафиози» он играет сразу двух героев), Ice Cube и его веб-камерой, The Weeknd и его «колоссальным эго».