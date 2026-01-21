Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Белоснежка», Рианна со «Смурфиками» и The Weeknd претендуют на худшее: кого номинировали на «Золотую малину» в 2026-м

Антипремия пройдет в 46-й раз. Среди претендентов на звание худшего фильма — триллер о туре The Weeknd «Последнее завтра» с Дженной Ортегой.

Последнее завтра (2025), реж. Трей Эдвард Шульц
Кадр из фильма

Последнее завтра (2025), реж. Трей Эдвард Шульц

Номинантов на «Золотую малину» объявили 21 января. Рекордсменами стали новая «Белоснежка» от Disney и «Война миров» с Ice Cube: каждый из фильмов попал сразу в шесть категорий.

В категорию «Худший фильм» попали экранизация графического романа «Электрический штат» (критикуют за отсутствие оригинальности), мистический байопик The Weeknd «Последнее завтра» (жюри считает затянутым и тщеславным), «Белоснежка» с малоизобретательной графикой, хаотичный «Звездный путь: Секция 31» и неудачный эксперимент с технологиями «Война миров».

В номинации «Худший актер»: Дэйв Батиста («В потерянных землях»), Ice Cube («Война миров»), Джаред Лето («Трон: Арес»), Эйбел The Weeknd Тесфайе («Последнее завтра»), Скотт Иствуд («Аларум»). Претендентки на «Худшую актрису»Натали Портман в «Источнике вечной молодости», Мила Йовович («В потерянных землях»), Ариана Дебоуз («Любовь — боль»), Ребел Уилсон («Шпионская свадьба») и Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»).

В категориях для актеров второго плана поборются Николас Кейдж («Стрелки»), Сильвестр Сталлоне («Аларум»), Скарлет Роуз Сталлоне («Стрелки») и все цифровые гномы из «Белоснежки». Гномов внесли и в шорт-лист «Худших экранных дуэтов» вместе с Джеймсом Корденом и Рианной («Смурфики в кино»), Робертом Де Ниро (в «Мафиози» он играет сразу двух героев), Ice Cube и его веб-камерой, The Weeknd и его «колоссальным эго».

25 самых ожидаемых фильмов 2026 года

На «Худший ремейк, сиквел или плагиат» помимо «Белоснежки» и «Войны миров» претендуют «Смурфики в кино»«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Пять ночей с Фредди 2». В антирейтинг сценариев попали «Электрический штат», «Последнее завтра», «Белоснежка», «Звёздный путь: Секция 31» и «Война миров».

За звание худшего режиссера поборются Рич Ли («Война миров»), Олатунде Осунсанми («Звёздный путь: Секция 31»), братья Руссо («Электрический штат»), Трей Эдвард Шульц («Последнее завтра») и Марк Уэбб («Белоснежка»).

«Белоснежка» (2025), реж. Марк Уэбб

«Белоснежка» (2025), реж. Марк Уэбб

«Золотой малиной» награждают по итогам голосования членов одноименного фонда, в который входит более 500 анонимов из 12 стран. Голосование происходит по почте. В 2023 году премию раскритиковали за номинацию 12-летней Райан Киры Армстронг в категории «Худшая актриса», но соучредитель «Золотой малины» Джон Уилсон ответил, что за юную актрису отдали больше тысячи голосов.

Победители премии в этом году станут известны 14 марта.

