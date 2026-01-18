Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Новую часть «Паранормального явления» выпустят летом 2027 года

Сюжет фильма пока в секрете.

Blumhouse Productions, скрин из трейлера

Paramount объявила о выходе нового сиквела франшизы «Паранормальное явление» летом 2027 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, сообщает Variety.

Постановщиком фильма станет Иэн Туасон, ранее работавший над хоррор-короткометражем в формате виртуальной реальности. Продюсировать проект будут Джеймс Ван, известный по фильмам «Заклятие» и «Астрал», Джейсон Блум, участвовавший в создании «Сплита» и пятой части «Паранормального явления», а также Орен Пели — автор и продюсер всех фильмов серии.

Франшиза «Паранормальное явление» выполнена в жанре мокьюментари: действие подается через записи камер видеонаблюдения. Первый фильм вышел в 2007 году. С тех пор было снято семь продолжений, суммарные кассовые сборы которых превысили 900 млн долларов. Предыдущая часть, «Паранормальное явление: Ближайшие родственники», вышла в 2021 году.

«Авиатор» по бестселлеру Водолазкина, призер Канн «Звук падения» и «Лакомый кусок» с бромансом Аффлек-Дэймон, док о съемках финала «Очень странных дел», лауреат «Оскара» Брендан Фрейзер в драмеди «Семья в аренду», музыкальный байопик с Хью Джекманом и Кейт Хадсон «Мелодия их мечты», приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств», «Крушитель» Бенни Сэфди и новый сезон «Захваченного рейса»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: