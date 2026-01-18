Новую часть «Паранормального явления» выпустят летом 2027 года

Paramount объявила о выходе нового сиквела франшизы «Паранормальное явление» летом 2027 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, сообщает Variety.

Постановщиком фильма станет Иэн Туасон, ранее работавший над хоррор-короткометражем в формате виртуальной реальности. Продюсировать проект будут Джеймс Ван, известный по фильмам «Заклятие» и «Астрал», Джейсон Блум, участвовавший в создании «Сплита» и пятой части «Паранормального явления», а также Орен Пели — автор и продюсер всех фильмов серии.

Франшиза «Паранормальное явление» выполнена в жанре мокьюментари: действие подается через записи камер видеонаблюдения. Первый фильм вышел в 2007 году. С тех пор было снято семь продолжений, суммарные кассовые сборы которых превысили 900 млн долларов. Предыдущая часть, «Паранормальное явление: Ближайшие родственники», вышла в 2021 году.

