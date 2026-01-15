Аркус, Сапрыкин, Лурье, Сельянов выступят на Дне открытых дверей школы «Сеанс»

В 12:00 Любовь Аркус представит мастерскую документального кино в Школе, а также покажет фрагмент своей новой картины. В 14:00 пройдет паблик-ток о кинообразовании с преподавателями школы «Сеанс» Львом Лурье, Юрием Сапрыкиным и Сергеем Сельяновым. В 16:00 — беседа Аркус и Сапрыкина «Расцвет в эпоху застоя» о фильмах брежневского периода.

Завершат день кинопоказом картины «Кончится лето» и семинаром по кинокритике с Василием Степановым (начало в 18:00).