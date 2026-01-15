Аркус, Сапрыкин, Лурье, Сельянов выступят на Дне открытых дверей школы «Сеанс»

День открытых дверей Школы пройдет 25 января в «Севкабель Порту». Среди спикеров — основательница журнала «Сеанса» и фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус, историк и краевед Лев Лурье, журналист и писатель Юрий Сапрыкин, продюсер Сергей Сельянов.
В 12:00 Любовь Аркус представит мастерскую документального кино в Школе, а также покажет фрагмент своей новой картины. В 14:00 пройдет паблик-ток о кинообразовании с преподавателями школы «Сеанс» Львом Лурье, Юрием Сапрыкиным и Сергеем Сельяновым. В 16:00 — беседа Аркус и Сапрыкина «Расцвет в эпоху застоя» о фильмах брежневского периода.
Завершат день кинопоказом картины «Кончится лето» и семинаром по кинокритике с Василием Степановым (начало в 18:00).
Журнал «Сеанс» открыл школу сценаристов и кураторов в конце 2023 года. Преподаватели — ключевые специалисты по мировой и отечественной истории, литературе, театру, изобразительному искусству, философии и кинематографу. В мастерских готовят режиссеров художественного и документального кино, звукорежиссеров и сценаристов, операторов, художников по костюмам и реквизиту, редакторов и критиков. До 31 января открыт новый набор.
Встречи 25 января пройдут с 12:00 до 21:00 на площадке «лекторий’ порт». Вход свободный, но нужна регистрация.
18+
