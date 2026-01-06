Сериал «Эмили в Париже» официально продлен на 6-й сезон

Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на шестой сезон, сообщает Deadline. Анонс сопровождался видео, опубликованным в официальных соцсетях проекта. В ролике Лили Коллинз, исполняющая главную роль, задувает свечу с цифрой «6», установленную в круассан.

Пятый сезон сериала вышел 18 декабря. По сюжету Эмили отправилась в Италию, где побывала в Венеции и Риме. Ее начальница Сильви назначила героиню руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau, при этом создатели дали понять, что связь Эмили с Парижем сохранится.

Возможным направлением развития сюжета в шестом сезоне может стать Греция. В финальной серии пятого сезона Габриэль, бывший возлюбленный Эмили, прислал ей открытку с приглашением приехать к нему.

