Сериал «Эмили в Париже» официально продлен на 6-й сезон

Анонс появился в социальных сетях.

Darren Star Productions, Jax Media, MTV Entertainment Studios, MTV Studios, 2025

Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на шестой сезон, сообщает Deadline. Анонс сопровождался видео, опубликованным в официальных соцсетях проекта. В ролике Лили Коллинз, исполняющая главную роль, задувает свечу с цифрой «6», установленную в круассан.

Пятый сезон сериала вышел 18 декабря. По сюжету Эмили отправилась в Италию, где побывала в Венеции и Риме. Ее начальница Сильви назначила героиню руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau, при этом создатели дали понять, что связь Эмили с Парижем сохранится.

Возможным направлением развития сюжета в шестом сезоне может стать Греция. В финальной серии пятого сезона Габриэль, бывший возлюбленный Эмили, прислал ей открытку с приглашением приехать к нему.

В нашем материале рассказываем о 30 лучших иностранных фильмах 2025 года по версии Собака.ru.

