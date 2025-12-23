Юрий Колокольников — герой обложки (и пяти диджитал-каверов!) январского номера Собака.ru! И это наш 300 выпуск — великий юбилей!

Вселенский актер Юрий Колокольников — любимец режиссера Нолана и семиотика Лотмана — становится Илоном Маском XIX века в детективе «Левша», а в каверстори юбилейного номера Собака.ru в Музее ОБЭРИУ — новым авторитетом бессмыслицы.
Нашего Юру и тут и там показывают! Было: Кристофер Нолан, Даррен Аронофски, «Белый лотос». Стало: Колокольников (по версии режиссера Владимира Беседина) — дореволюционный Илон Маск из русской глубинки, который выходит из запоя и тут же спасает страну. Главная премьера января для всех, кто респектует шпионским историческим детективам, — это фильм «Левша» по рассказу Николая Лескова (альфачи, классика котировал Балабанов!). Блохи-жучки подслушивают гостайны, робот-собутыльник наливает еще по одной — и все это в декорациях сюрреалистичного Петербурга XIX века. Что ж, это чистое обэриутство! Ни слова больше: и вот мы с Колокольниковым мчим в новый Музей ОБЭРИУ (и прячемся от суеты в бесценный шкаф, откуда обэриуты, вполне вероятно, декламировали свои стихи), скачем с хвостом по улице Маяковского, спорим о Бодрийяре с Петровичем (не спрашивайте!) и хорим хорьков (в отличие от версии Хармса, все замечательные зверьки остались живы!). Карнавализация быта? Это к нам!
Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая выяснила, что Юрия Колокольникова назвали в честь ее кумира — семиотика и литературоведа Лотмана. Все понятно! Будем говорить о поэзии обэриутов и самом важном — духовных яйцах, зуме с Зои Кравиц, роботе-собутыльнике и баре «Хтоники».
Юрий Колокольников
О зуме с Остином Батлером и Зои Кравец
В 2024 году я снимался у большого художника Даррена Аронофски в «Пойман с поличным», и всем нужно было прослушать онлайн-лекцию. Были я, Остин Батлер и Зои Кравиц. Час нам рассказывали про безопасность и какие‑то обычные вещи на площадке, а потом дама из окошка перешла к некому behavior, типа, поведению: если вы, не дай бог, чувствуете, что вас кто‑то оскорбил, то всегда можете мне позвонить или написать. Если для вас что‑то неприемлемо в сексуальных сценах, то вот наш консультант-координатор. Зои первая нажала кнопку «слип», в смысле ушла с экрана. Потом она рассказала, что просто заснула после перелета. И мы остались вдвоем с Остином Батлером. Я думаю, блин, нехорошо, если я сейчас тоже отключусь, а Остин один останется. Ну мы как‑то досидели, дослушали это всё.
Думаю, индустриально это правильно. Но иногда это переходит границы разумного: «А вот ничего, если я здесь вот свою ногу рядом поставлю, тебе удобно так или нет?» У меня есть антидот в виде российских съемочных групп: «Че, давай быстрее уже! Да двинься уже жопой своей. Все, вперед, снимай!» Было бы круто найти баланс между крайностями. Считаю, например, совершенно нормальным обсудить какие‑то неудобные моменты с продюсером через агента — эта практика у нас уже прижилась.
