Юрий Колокольников — герой обложки (и пяти диджитал-каверов!) январского номера Собака.ru! И это наш 300 выпуск — великий юбилей!

О зуме с Остином Батлером и Зои Кравец

В 2024 году я снимался у большого художника Даррена Аронофски в «Пойман с поличным», и всем нужно было прослушать онлайн-­лекцию. Были я, Остин Батлер и Зои Кравиц. Час нам рассказывали про безопасность и какие‑то обычные вещи на площадке, а потом дама из окошка перешла к некому behavior, типа, поведению: если вы, не дай бог, чувствуете, что вас кто‑то оскорбил, то всегда можете мне позвонить или написать. Если для вас что‑то неприемлемо в сексуальных сценах, то вот наш консультант-­координатор. Зои первая нажала кнопку «слип», в смысле ушла с экрана. Потом она рассказала, что просто заснула после перелета. И мы остались вдвоем с Остином Батлером. Я думаю, блин, нехорошо, если я сейчас тоже отключусь, а Остин один останется. Ну мы как‑то досидели, дослушали это всё.

Думаю, индустриально это правильно. Но иногда это переходит границы разумного: «А вот ничего, если я здесь вот свою ногу рядом поставлю, тебе удобно так или нет?» У меня есть антидот в виде российских съемочных групп: «Че, давай быстрее уже! Да двинься уже жопой своей. Все, вперед, снимай!» Было бы круто найти баланс между крайностями. Считаю, например, совершенно нормальным обсудить какие‑то неудобные моменты с продюсером через агента — ​эта практика у нас уже прижилась.