Французское издание «Cahiers du Cinema» назвало лучшие фильмы 2025 года

В подборке заметно преобладают фильмы французских авторов. Среди них «Приключение» Софи Летурнер, «7 прогулок с Марком Брауном» Пьера Кретона и Венсана Барре, а также «Отражения № 3» Кристиана Пецольда.

Американские режиссеры представлены двумя работами: второе место заняла картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», а восьмое — фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна».

Полный список Cahiers du Cinema:

«Дни одиночества», Альберт Серра

«Битва за битвой», Пол Томас Андерсон

«Да!», Надав Лапид

«Секретный агент», Клебер Мендонса Филью

«Я отдыхаю только во время бури», Педру Пинью

«Приключение», Софи Летурнер

«7 прогулок с Марком Брауном», Пьер Кретон, Венсан Барре

«Новая волна», Ричард Линклейтер

«Блуждающий Лоран», Антон Балекджян, Лео Кутюр, Маттео Юсташон

«Отражения № 3», Кристиан Пецольд

