Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Французское издание «Cahiers du Cinema» назвало лучшие фильмы 2025 года

Французское издание Cahiers du Cinema представило топ-10 кинокартин 2025 года. Первое место в рейтинге заняла документальная работа Альберта Серры «Дни одиночества», посвященная матадору Андресу Рока Рею и его команде во время серии коррид.

Ghoulardi Film Company, Warner Bros., 2025

В подборке заметно преобладают фильмы французских авторов. Среди них «Приключение» Софи Летурнер, «7 прогулок с Марком Брауном» Пьера Кретона и Венсана Барре, а также «Отражения № 3» Кристиана Пецольда.

Американские режиссеры представлены двумя работами: второе место заняла картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», а восьмое — фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна».

Полный список Cahiers du Cinema:

  • «Дни одиночества», Альберт Серра
  • «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
  • «Да!», Надав Лапид
  • «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью
  • «Я отдыхаю только во время бури», Педру Пинью
  • «Приключение», Софи Летурнер
  • «7 прогулок с Марком Брауном», Пьер Кретон, Венсан Барре
  • «Новая волна», Ричард Линклейтер
  • «Блуждающий Лоран», Антон Балекджян, Лео Кутюр, Маттео Юсташон
  • «Отражения № 3», Кристиан Пецольд

Пятый сезон «Очень странных дел», «Бугония» Лантимоса и «Дракула» Бессона, байопик легенды мюзиклов в режиссуре Ричарда Линклейтера «Голубая луна», «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, возвращение «Черного облака» и ромком с петербургским провенансом «Походу любовь»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

"Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона: каким получился главный кинохит этой осени (и вероятный претендент на «Оскар»!)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: