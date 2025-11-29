Французское издание «Cahiers du Cinema» назвало лучшие фильмы 2025 года

Французское издание Cahiers du Cinema представило топ-10 кинокартин 2025 года. Первое место в рейтинге заняла документальная работа Альберта Серры «Дни одиночества», посвященная матадору Андресу Рока Рею и его команде во время серии коррид.
В подборке заметно преобладают фильмы французских авторов. Среди них «Приключение» Софи Летурнер, «7 прогулок с Марком Брауном» Пьера Кретона и Венсана Барре, а также «Отражения № 3» Кристиана Пецольда.
Американские режиссеры представлены двумя работами: второе место заняла картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», а восьмое — фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна».
Полный список Cahiers du Cinema:
- «Дни одиночества», Альберт Серра
- «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
- «Да!», Надав Лапид
- «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью
- «Я отдыхаю только во время бури», Педру Пинью
- «Приключение», Софи Летурнер
- «7 прогулок с Марком Брауном», Пьер Кретон, Венсан Барре
- «Новая волна», Ричард Линклейтер
- «Блуждающий Лоран», Антон Балекджян, Лео Кутюр, Маттео Юсташон
- «Отражения № 3», Кристиан Пецольд
