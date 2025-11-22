HBO объявила о работе над четвертым сезоном «Дома Дракона»

HBO продлила сериал «Дом Дракона» на четвертый сезон, который планируется к выходу в 2028 году, сообщает Variety.

Приквел «Игры престолов» рассказывает о борьбе внутри династии Таргариенов за Железный трон примерно за 200 лет до событий оригинального шоу. Сюжет сосредоточен на противостоянии принцессы Рейниры и ее сводного брата Эйгона. История основана на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Премьера первого сезона состоялась 21 августа 2022 года, второго — 16 июня 2024 года. Третий сезон планируется на лето 2026 года, четвертый станет заключительным.

Кроме того, HBO продлила на второй сезон еще один приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств». Шоу создано по серии «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина и расскажет о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его молодого оруженосца Эгга, который на самом деле является принцем из династии Таргариенов. Показ сериала начнется 18 января 2026 года. Первый сезон является адаптацией повести «Межевой рыцарь».

«Адаптация настолько верная, насколько разумный человек вообще может надеяться (а вы все знаете, насколько я благоразумен в этом вопросе). Зрители, которым подавай только экшн, экшн, экшн… Вам сериал вряд ли придется по душе. Здесь имеется лишь один захватывающий бой, но нет ни драконов, ни белых ходоков, ни сражений на поле брани… Здесь в центре внимания понятия долга, чести и других рыцарских добродетелей и то, что они означают для персонажей», —рассказывал Мартин.

Выход второго сезона «Рыцаря семи королевств» ожидается в 2027 году.

