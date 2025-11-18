«Сеанс» открыл набор на третий поток школы киноспециалистов. Среди преподавателей: Сокуров, Лурье, Чечот и Ковалов!

В новом потоке синефилов ждут режиссеры Борис Хлебников и Наталья Мещанинова, Андрей Прошкин и Владимир Мункуев. А за документальное кино пояснит сама Любовь Аркус.
До 1 декабря открыт прием заявок на поступление в Школу «Сеанс» на поток — образовательную платформу для режиссеров художественного и документального кино, кинооператоров и сценаристов, продюсеров и редакторов фильмов, художников и кинокритиков. Для поступления необходимо заполнить заявку на сайте школы, выбрав одну из мастерских. На втором отборочном туре будущих студентов ждет онлайн-собеседование с мастером (с 1 по 15 декабря).
Обучение длится два или три года — в зависимости от специфики и программы мастерской. Программа разделена на три ступени. Фундаментальные основы закладывают на первом году — общегуманитарный цикл включает комплексное изучение контекста, истории, культуры. Второй этап — специализация, в рамках которой будут доступны спецкурсы, работа с мастерами и мастер-классы от ведущих специалистов индустрии. В заключительный третий год некоторые из студентов смогут приступить к созданию своего дипломного проекта.
А еще студентов ждет годовой спецкурс «От замысла к фильму» от Александра Сокурова.
Занятия и семинары проводятся дистанционно, для режиссеров, операторов и художников также подразумеваются офлайн-интенсивы. Занятия проходят в режиме реального времени, но с возможностью посмотреть в записи. Обучение проводится с понедельника по четверг в вечернее время, а по воскресеньям — весь день. Это 900 академических часов в год.
В этом году в 11 мастерских набирают: режиссеры Борис Хлебников и Наталья Мещанинова, Андрей Прошкин и Владимир Мункаев, продюсер Сергей Сельянов, кинооператор Сергей Астахов, документалисты Любовь Аркус, Алексей Артамонов и Денис Клеблеев, сценаристы Алена Званцова и Дмитрий Константинов, редактор Александра Васнецова, художник-постановщик Ольга Хлебникова, костюмер Татьяна Патрахальцева, художник по реквизиту Людмила Фамильцева и кинокритик Василий Степанов.
Основатель журнала и школы «Сеанс»:
История кино не существует вне контекста — истории культуры и искусств, политической истории, истории самосознания общества. Нужно уметь строить связи и интерпретировать полученную информацию. Этому мы стараемся учить наших студентов. И потому первый курс нашей Школы — это фундаментальная общегуманитарная программа: мы хотим, чтобы новое поколение людей, которые будут делать кино, пришли в профессию наполненными, обладающими весомым культурным слоем. В ходе семинаров и лекций формируется животворящая среда заинтересованных людей, которая сама по себе даже важнее лекций и семинаров.
Наше поколение формировалось в более благоприятных условиях: регулярные семинары в Болшево и Репино, где режиссеры и сценаристы встречались друг с другом и с критиками, создавали мощное коммуникационное поле, учили людей слышать друг друга, дружить, обмениваться мыслями и вовлекаться в совместные проекты. Ныне такого поля нет, и его не может заменить никакое обучение истории искусств, истории кино или профессии.
В нашей Школе создаются комьюнити, люди выходят из информационного пузыря, обретают друзей и единомышленников. Более того, они уже реализуют свои идеи совместными усилиями, создают проекты. Я жду не менее активных ребят в новом наборе. География нашей Школы — почти вся страна: Дальний восток, Сибирь, Поволжье, Юг, Средняя полоса, Север, Башкирия, Татарстан. Предметом нашей гордости является трудоустройство студентов в текущем режиме: несколько человек уже пробуют свои силы в индустрии, 12 человек работают в издательском деле и уже регулярно публикуются.
В отличие от прошлого потока, в этом году число мастерских и преподавательский состав расширились. В третий набор Школы вошла мастерская художников-постановщиков Ольги Хлебниковой — автора визуала ко всем картинам Бориса Хлебникова, а также фильмам Натальи Мещаниновой и Любови Мульменко, «Лермонтову» Бакура Бакурадзе.
Художников по костюму примет Татьяна Патрахальцева — создатель неповторимых образов к трем фильмам Алексея Балабанова: «Война», «Мне не больно», «Жмурки», а также к предновогодней лав‑стори «Серебряные коньки».
К составу также присоединилась мастерская художников по реквизиту Людмилы Фамильцевой.
Среди преподавателей заявлены Алексей Артамонов, Михаил Бодухин, Василиса Болдышова, Елена Горфункель, Елена Грачёва, Евгений Хохлов и Юлия Бунакова, Александр Дерябин, Марина Заиграйкина, Сергей Зенкин, Андрей Карташов, Марианна Киреева, Олег Ковалов, Петр Лезников, Лев Лурье, Евгений Марголит, Ирина Марголина, Павел Перегудов, Андрей Плахов, Алина Рослякова, Ирина Сандомирская, Юрий Сапрыкин, Наталья Смирнова, Андрей Симонов, Александр Сокуров, Артем Сопин, Иван Чечот, Лилия Шитенбург, Сергей Штангель, Юлия Щербак, Михаил Щукин, Михаил Ямпольский и Катя Телегина.
