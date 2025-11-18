«Сеанс» открыл набор на третий поток школы киноспециалистов. Среди преподавателей: Сокуров, Лурье, Чечот и Ковалов!

До 1 декабря открыт прием заявок на поступление в Школу «Сеанс» на поток — образовательную платформу для режиссеров художественного и документального кино, кинооператоров и сценаристов, продюсеров и редакторов фильмов, художников и кинокритиков. Для поступления необходимо заполнить заявку на сайте школы, выбрав одну из мастерских. На втором отборочном туре будущих студентов ждет онлайн-собеседование с мастером (с 1 по 15 декабря).

Обучение длится два или три года — в зависимости от специфики и программы мастерской. Программа разделена на три ступени. Фундаментальные основы закладывают на первом году — общегуманитарный цикл включает комплексное изучение контекста, истории, культуры. Второй этап — специализация, в рамках которой будут доступны спецкурсы, работа с мастерами и мастер-классы от ведущих специалистов индустрии. В заключительный третий год некоторые из студентов смогут приступить к созданию своего дипломного проекта.

А еще студентов ждет годовой спецкурс «От замысла к фильму» от Александра Сокурова.

Занятия и семинары проводятся дистанционно, для режиссеров, операторов и художников также подразумеваются офлайн-интенсивы. Занятия проходят в режиме реального времени, но с возможностью посмотреть в записи. Обучение проводится с понедельника по четверг в вечернее время, а по воскресеньям — весь день. Это 900 академических часов в год.

В этом году в 11 мастерских набирают: режиссеры Борис Хлебников и Наталья Мещанинова, Андрей Прошкин и Владимир Мункаев, продюсер Сергей Сельянов, кинооператор Сергей Астахов, документалисты Любовь Аркус, Алексей Артамонов и Денис Клеблеев, сценаристы Алена Званцова и Дмитрий Константинов, редактор Александра Васнецова, художник-постановщик Ольга Хлебникова, костюмер Татьяна Патрахальцева, художник по реквизиту Людмила Фамильцева и кинокритик Василий Степанов.