«Тайны следствия» со звездой Ленсовета Ковальчук официально стал самым долгим сериалом в истории ТВ

17 ноября актриса и исполнительница главной роли в культовом детективе «Тайны следствия» (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Анна Ковальчук получила почетный сертификат. Он подтверждает, что шоу о следователе Марии Швецовой непрерывно транслируется 20 лет, 11 месяцев и 8 дней или 7 648 дней. Сериал внесен в «Книгу рекордов России» как проект с самым продолжительным показом в телеэфире.

Основатель «Книги рекордов России» Станислав Коненко отметил: «В этой номинации — это первый и пока что единственный рекорд. Визитной карточкой «Тайн следствия», конечно, является главная героиня: влюбившись в нее давным-давно, зрители до сих пор следят за ее судьбой».