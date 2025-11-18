«Тайны следствия» со звездой Ленсовета Ковальчук официально стал самым долгим сериалом в истории ТВ

В общей сложности сериал транслируется целую короткую жизнь — 20 лет, 11 месяцев и 8 дней или 7 648 дней. При этом проект не теряет своей популярности.
17 ноября актриса и исполнительница главной роли в культовом детективе «Тайны следствия» (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Анна Ковальчук получила почетный сертификат. Он подтверждает, что шоу о следователе Марии Швецовой непрерывно транслируется 20 лет, 11 месяцев и 8 дней или 7 648 дней. Сериал внесен в «Книгу рекордов России» как проект с самым продолжительным показом в телеэфире.
Основатель «Книги рекордов России» Станислав Коненко отметил: «В этой номинации — это первый и пока что единственный рекорд. Визитной карточкой «Тайн следствия», конечно, является главная героиня: влюбившись в нее давным-давно, зрители до сих пор следят за ее судьбой».
Каково играть в самом долгоиграющем сериале? Наверное, это накладывает какую-то ответственность, теперь как будто надо еще лучше играть. Хотя все артисты нашего сериала максимально стараются, максимально профессионально себя ведут в кадре. Так что, скорее, надо спокойно принимать все, что происходит, годы, которые на нас валятся, награды, которые мы получаем, и делать свое дело профессионально. Но, безусловно, любая награда говорит о том, что все усилия не напрасны, что мы не зря трудимся. Я хорошо помню, с чего все начиналось, как проходили пробы, как меня утвердили на какие-то пилотные серии, которые, возможно, никому никогда не понадобятся. Моя героиня тогда была одинокой, неуверенной в себе женщиной в холодном городе. Сейчас, мне кажется, Мария Сергеевна утвердилась в том, что справедливость торжествует и что вокруг есть люди, на которых можно положиться. Ну а со всеми нами – зрители, которые нас поддерживают.
Феномен «Тайн следствий», чей первый сезон вышел в далеком 2000 году, действительно не имеет аналогов в отечественном телепространстве. По мнению критиков, его успех кроется в удачном сочетании факторов. Изначальную достоверность проекту придало участие в создании сценариев настоящего следователя по особо важным делам Елены Топильской. Кроме того, в начале нулевых на телевидении состоялся своего рода «гендерный реванш»: образ волевой и рациональной женщины в погонах, сохраняющей человечность и сталкивающейся с личными драмами, оказался востребованным как альтернатива классическим «мыльным операм».
