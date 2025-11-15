Дэнни ДеВито сыграет в новой части «Джуманджи»

В новой части франшизы зрители вновь увидят Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта и Карен Гиллан. Режиссером выступит Джейк Кэздан, а сценарий напишут Джефф Пинкнер и Скотт Розенерг, сообщает The Hollywood Reporter.

Съемки уже ведутся в Лос-Анджелесе. К актерскому составу присоединились Ник Джонас, Рис Дарби, Ламорн Моррис, Биби Ньювит, а также Мэрин Хинкл, Дэн Хильдебранд и Джек Джукс.

Премьера запланирована на 11 декабря 2026 года. Сюжет фильма пока держится в секрете. Продюсерами проекта стали Мэтт Толмач, Дуэйн Джонсон, Дэни Гарсия, Хирам Гарсия и Джейк Кэздан.

Франшиза «Джуманджи» основана на одноименной книге Криса Ван Оллсбурга 1981 года о волшебной настольной игре. Первый фильм вышел в 1995 году с Робином Уильямсом в главной роли. Перезагрузка в 2017 году сместила фокус на видеоигру, а фильм собрал в мировом прокате более 960 млн долларов. Сиквел 2019 года принес еще 800 млн долларов.

