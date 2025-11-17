Уличный театр «Небесные бродяги» собрал персонажей японской анимации на выставке «Сны Миядзаки»

До конца февраля в арт-пространстве «Крупа» на проспекте Обуховской Обороны открыта выставка «Сны Миядзаки» от главных петербургских фанатов японского аниматора — уличного театра «Небесные бродяги». Проект открыли к предстоящему юбилею режиссера — 5 января 2026 года ему исполняется 85 лет.

«Наш театр многое связывает с творчеством Хаяо Миядзаки: мы ставили спектакли по мотивам его произведений, делали сад его имени и многое другое. 5 января 2026 года этому великому режиссеру-аниматору исполнится 85 лет, мы решили отпраздновать это событие новой выставкой, чтобы у фанатов была возможность вновь погрузиться в его творчество, а у тех, кто ничего о нем не знает, – открыть целый волшебный мир», — говорит создатель и режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков.