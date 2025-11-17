Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Уличный театр «Небесные бродяги» собрал персонажей японской анимации на выставке «Сны Миядзаки»

Интерактивная выставка собрала более 50 артефактов и персонажей из вселенной режиссера: Безликого, Пугало, Тоторо и других любимых героев.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Небесных бродяг"
До конца февраля в арт-пространстве «Крупа» на проспекте Обуховской Обороны открыта выставка «Сны Миядзаки» от главных петербургских фанатов японского аниматора — уличного театра «Небесные бродяги». Проект открыли к предстоящему юбилею режиссера — 5 января 2026 года ему исполняется 85 лет. 

«Наш театр многое связывает с творчеством Хаяо Миядзаки: мы ставили спектакли по мотивам его произведений, делали сад его имени и многое другое. 5 января 2026 года этому великому режиссеру-аниматору исполнится 85 лет, мы решили отпраздновать это событие новой выставкой, чтобы у фанатов была возможность вновь погрузиться в его творчество, а у тех, кто ничего о нем не знает, – открыть целый волшебный мир», — говорит создатель и режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Небесных бродяг"
В экспозиции собрали костюмы, мягкие игрушки, коллекция книг про режиссера, маски и реквизит, созданные для спектаклей по мотивам произведений Хаяо Миядзаки. А еще — 10  уникальных предметов от российских художников: фигурки и картины. 

Интерактивный формат проекта подразумевает участие зрителей. Так, пополнить экспозицию может каждый посетитель. «Мы подготовили небольшие тканевые квадратики, на которых наши гости смогут нарисовать какого-то персонажа из произведений Хаяо Миядзаки. По итогу мы сошьем эти кусочки в единое большое одеяло», — комментирует Илья Лошаков.

Выставка «Сны Миядзаки» открыта до конца февраля со вторника по воскресенье включительно. Вход свободный с 12:00 до 18:00 без предварительной записи.

