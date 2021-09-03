Как уличный театр «Небесные бродяги» создал на Васильевском острове сад в стиле Хаяо Миядзаки — с буккроссингом, настольными играми и деревом желаний

Как появился сад?

В конце мая мы начали готовить японский спектакль «Нинге». Во время репетиций нарисовали на двери мастерской изображение Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». Решили развить идею и спросили у арендатора, можно ли создать тематический сад. Он обрадовался, что кто-то благоустроит территорию и присмотрит за двором. Постепенно начали облагораживать место: собирать мусор, покупать цветы, приносить рассаду и раскрашивать стены. Всего на реализацию задумки потратили 15 тысяч рублей. За два месяца изобразили 15 персонажей из мира Хаяо Миядзаки: Безликий, Черные Чернушки, Тоторо и других. Мы на этом не останавливаемся и планируем сделать большие рисунки, один из которых — принцесса Мононоке.

Изначально сад делали для себя, поэтому не ожидали быстрой популяризации. Для нас он является местом силы, где можно спрятаться от всего мира и найти вдохновение. Сейчас каждый желающий по предварительной договоренности может погулять здесь, написав в Instagram театра или сада.