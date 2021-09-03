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Как уличный театр «Небесные бродяги» создал на Васильевском острове сад в стиле Хаяо Миядзаки — с буккроссингом, настольными играми и деревом желаний

На Биржевой линии труппа уличного театра «Небесные бродяги» создала сад в стиле мультфильмов Хаяо Миядзаки. Артисты планируют запустить квест по нему и построить настоящую небольшую деревню по мотивам аниме-фильмов известного японского режиссера-аниматора. «Собака.ru» поговорила с художественным руководителем театра Ильей Лошаковым об истории тематического пространства и о том, как оно будет развиваться дальше.

О театре

Я закончил Алтайскую государственную академию культуры и искусств под руководством мастера — народного артиста России Валерия Сергеевича Золотухина. Сначала работал в государственных театрах, потом ушел, поскольку мне не нравилось, что там творится.

Пять лет назад решил создать собственный театр, специализирующийся на мифологии и сказках разных народов. Набрал непрофессиональных артистов и обучил их. Сейчас наша труппа состоит из пяти человек. Летом работаем как обычный уличный театр, а зимой — играем кукольные спектакли. Костюмы, декорации, реквизит делаем самостоятельно.

Как появился сад?

В конце мая мы начали готовить японский спектакль «Нинге». Во время репетиций нарисовали на двери мастерской изображение Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». Решили развить идею и спросили у арендатора, можно ли создать тематический сад. Он обрадовался, что кто-то благоустроит территорию и присмотрит за двором. Постепенно начали облагораживать место: собирать мусор, покупать цветы, приносить рассаду и раскрашивать стены. Всего на реализацию задумки потратили 15 тысяч рублей. За два месяца изобразили 15 персонажей из мира Хаяо Миядзаки: Безликий, Черные Чернушки, Тоторо и других. Мы на этом не останавливаемся и планируем сделать большие рисунки, один из которых — принцесса Мононоке.

Изначально сад делали для себя, поэтому не ожидали быстрой популяризации. Для нас он является местом силы, где можно спрятаться от всего мира и найти вдохновение. Сейчас каждый желающий по предварительной договоренности может погулять здесь, написав в Instagram театра или сада.

Чем он интересен?

Летом здесь можно спрятаться от жары, поиграть с друзьями в настольные игры, поделиться мечтами и повестить ленточку на дерево желаний или воспользоваться нашим буккроссингом. К Новому году украсим сад гирляндами, поставим елку, сделаем макет по мультфильмам Хаяо Миядзаки.

С 20 сентября запустим квест по тематическому пространству. Гости во время прогулки должны найти и сфотографировать персонажей, а затем отправить нам в Telegram. Бот будет обрабатывать сообщения и выдавать подсказки. В конце участники получат сувенир, выполненный в стиле известного японского режиссера-аниматора.

О планах

В начале сентября покажем благотворительную постановку по мотивам вселенной Гарри Поттера — «Сказки Барда Бидля» — в парках и на детских площадках (если будет хорошая погода) или в библиотеках Василеостровского района. А затем вместе с труппой поедем на гастроли по Ленинградской области в маленькие поселки, где нет театров.

В ближайшее время планируем увеличить пространство и построить маленькую деревню в стиле Хаяо Миядзаки. К саду хотим пристроить четыре небольших дома, в одном из них будет жить ведьма из аниме-фильма «Ведьмина служба доставки». Каждый сможет посетить арт-объекты. Арендодатель нам уже одобрил эту идею. Осталось найти спонсора, который сможет предоставить строительные материалы.

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