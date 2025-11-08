Сборы «Алисы в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей

По данным системы ЕАИС, новая экранизация сказки Льюиса Кэрролла вышла в кино 23 октября и за 17 дней проката преодолела рубеж в 1 млрд рублей.

В 2025 году ранее такого успеха достигли фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист: Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя-2. Дед», «Кракен», «Август» и «Горыныч».

Главную роль пятнадцатилетней Алисы исполнила Анна Пересильд. По сюжету героиня попадает в Страну чудес, где время остановилось и солнце не садится. Там ей предстоит пройти испытания — море собственных слез, опасный лес, лавину — а также найти любовь и спасти волшебный мир.

В фильме также сыграли Паулина Андреева, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. Режиссером картины стал Юрий Хмельницкий, известный по фильмам «Лед-3» и «Роман».

Несмотря на кассовый успех, в соцсетях фильм подвергся критике: зрители раскритиковали игру Анны Пересильд и изменения в сюжете.

