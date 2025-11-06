Александр Петров станет новым следователем в продолжении тру-крайм-триллера «Фишер»

Третий сезон с подзаголовком «Инквизитор» развернется в маленьком алтайском городе, где находят тело дочери местного чиновника.
Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За новое загадочное дело берутся местный опер Белова (Снигирь) и следователь из Барнаула Терехов (Петров). Зацепки ведут к девушке-Маугли (Гухман), которая выросла в тайге.
Режиссером третьего сезона стала Ольга Френкель — автор первого сезона с Иваном Янковским в главной роли. Производством «После Фишера. Инквизитор» занималась кинокомпания «Кейстоун продакшн» по заказу «НМГ Студии». Генеральными продюсерами выступили Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
В касте: Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.
Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru
18+
