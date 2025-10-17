Линчлэнд, «Смешарики» и шедевры брутализма: фестиваль доков об искусстве Beat Weekend огласил программу

Блок архитектуры и дизайна включает «Время брутализма» — фильм о послевоенных утопиях и архитектуре Скопье, «Модернизм, Inc.» о работе арт-директора IBM Элиоте Нойесе и «Два стула» от студии Bang! Bang! — эссе об эстетике и функциoнальности с участием международных дизайнеров, в числе которых Кенго Кума и Гарри Нуриев.

В программу «Док индустрия» вошли отмеченные на предыдущем Beat Film Festival российские ленты: главный призер «Семейный портрет» — о московской семье, влюбленной в скейтбординг; «Дача-Культ» — размышление о даче как культурном явлении; «Взаимопонимание» — разговоры с прохожими о близости; а также «Трезвое село» Юлии Серьгиной — драмеди про кампанию против алкоголизма в провинции. Победители программы Простор от VK — «Выход из воды» Виталия Селина (о возвращении Юлии Ефимовой в спорт) и «Король тыкв» Михаила Александрова — также в расписании.

Лучшие фильмы прошлых лет вошли в подборку Best of Beat: ретроспективы Мишеля Гондри, фильм о сотрудничестве Майкла Джордана и Nike, а также лента о команде «Смешариков».

18+