Линчлэнд, «Смешарики» и шедевры брутализма: фестиваль доков об искусстве Beat Weekend огласил программу

Центральными событиями станут фильмы о Дэвиде Линче, Ансельме Кифере и Мартине Парре, а также специальный показ со «зрительской страховкой».
«Ансельм. Шум времени»
C 13 по 23 ноября в Петербурге пройдет Beat Weekend — региональная версия международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Форум ежегодно объединяет более 25 городов России и СНГ программой нового кино о культурных феноменах и героях. Традиционно смотры соберут хиты летнего форума, среди которых проекты о Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Показы пройдут в кинотеатрах и главных культурных площадках города — «Авроре», «Ленфильме», Cinéma Michèle, на Новой сцене Александринского театра и других локациях.
В программе этого года — экспериментальный секретный показ в партнерстве со страховой компанией «Росгосстрах»: зрители узнают название фильма лишь перед сеансом, а организаторы обещают страхование впечатлений — если фильм не зайдет, деньги за билет вернут.
"Время брутализма"
13 ноября фестиваль откроется громкой премьерой последнего Каннского фестиваля — доком «Добро пожаловать в Линчлэнд» (Стефан Гез, 2025), кинематографическим исследованием феномена Дэвида Линча — от ранних работ до кинематографической мифологии вокруг его имени. Про икону авторского кино рассказывают артисты, кочующих из одного его фильма в другой, Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Также в программе — «Дэвид Линч: жизнь в искусстве», построенная в формате бесед с режиссером.
«Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса продолжит тему искусства и расскажет о работах и мастерской современного немецкого художника Ансельма Кифера. Док поставлен как визуальное исследование личности художника и его ремесла, снят в формате крупной камерной экскурсии по студии. А фильм «Я — Мартин Парр» раскроет не только профессиональную деятельность знаменитого фотографа агентства Magnum, но и его профессиональные и человеческие качества.
Блок архитектуры и дизайна включает «Время брутализма» — фильм о послевоенных утопиях и архитектуре Скопье, «Модернизм, Inc.» о работе арт-директора IBM Элиоте Нойесе и «Два стула» от студии Bang! Bang! — эссе об эстетике и функциoнальности с участием международных дизайнеров, в числе которых Кенго Кума и Гарри Нуриев.
В программу «Док индустрия» вошли отмеченные на предыдущем Beat Film Festival российские ленты: главный призер «Семейный портрет» — о московской семье, влюбленной в скейтбординг; «Дача-Культ» — размышление о даче как культурном явлении; «Взаимопонимание» — разговоры с прохожими о близости; а также «Трезвое село» Юлии Серьгиной — драмеди про кампанию против алкоголизма в провинции. Победители программы Простор от VK — «Выход из воды» Виталия Селина (о возвращении Юлии Ефимовой в спорт) и «Король тыкв» Михаила Александрова — также в расписании.
Лучшие фильмы прошлых лет вошли в подборку Best of Beat: ретроспективы Мишеля Гондри, фильм о сотрудничестве Майкла Джордана и Nike, а также лента о команде «Смешариков».
