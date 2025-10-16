«Пианистку», «Хэппи-энд» и «Код неизвестен» Михаэля Ханеке покажут в кинотеатрах

С 6 ноября на больших экранах смотрим «Пианистку» с Изабель Юппер — экранизацию одноименного романа нобелевской лауреатки Эльфриды Елинек. Главная героиня, Эрика Кохут — профессор Венской консерватории, внешне живет строгой жизнью, но наедине с собой погружается в мир садомазохистских фантазий и бичевания. Ее психическое равновесие рушится, когда в нее влюбляется молодой и самоуверенный студент Вальтер Клеммер. Их отношения переростают в опасную психологическую игру, где переплетаются страсть, унижение и насилие.

С 13 ноября выходит в прокат «Хэппи-энд» — ироническая трагикомедия и условный тематическим сиквел «Любви» 2012 года, хотя и не является его прямым продолжением. Трентиньян и Юппер играют отца и дочь с теми же именами. Действие разворачивается в Кале на фоне миграционного кризиса в Европе, но фокус смещен на внутренние проблемы богатой французской семьи Лоран. В ролях: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц.

А с 20 ноября впервые в прокате «Код неизвестен» — фильм с подзаголовком «Неполный рассказ о нескольких путешествиях» и состоит из серии почти не связанных друг с другом сцен-наблюдений за жизнью разных людей в Париже. Сюжетные линии сталкиваются, начиная с незначительного инцидента на улице, когда молодой человек бросает обертку в чашу румынской нищенки. Этот акт приводит к цепной реакции, в которую вовлекаются африканский учитель, французская актриса и другие персонажи. Ханеке исследует тему неспособности людей понять друг друга, используя прерывистую структуру и «черные экраны» между сценами. В главных ролях: Жюльет Бинош, Тьерри Невик.

Картины Михаэля Ханеке прокатывает «Vereteno» совместно с кинокомпанией RWV Film.

18+