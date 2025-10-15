Док-приквел «Антон тут рядом» Любови Аркус не получил прокатное удостоверение

Фильм «Родители тут рядом» Любови Аркус не получил прокатное удостоверение и был снят с программ кинофестивалей. А самое главное, как рассказывает Аркус, — ей запрещено его показывать публично. Причины пока неизвестны, но Аркус отмечает, что фильм далек от политической или социальной повесток и посвящен «вечным» темам.

Двухчасовая картина стала приквелом к фильму «Антон тут рядом». Его архивные съемки 17-летней давности и легли в основу «Родители тут рядом». В отличие от первой работы, этот фильм — про родителей: «о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства», делает выбор, и как даже в ежедневном горе можно найти время для любви и принятия.

Как отмечает режиссер, одна из целей показа была в сборе средств на помощь Мише Самуйлову — одному из таких родителей. 32 года назад у него родилась дочь с тяжелой формой инвалидности, которую он воспитывать один. Ученый по образованию, оставил научную карьеру, чтобы зарабатывать на лечение дочери. В 2022 году Настя не перенесла ковид и скончалась в возрасте 30 лет. После смерти дочери у Миши началась тяжелая депрессия, обострились болезни, он не может продолжать работать. От адресной помощи фонда «Антон тут рядом» он отказался, заявив, что «фонду есть траты более важные — это дети, а не никому ненужный старик». Поэтому Любовь Аркус организовала сбор лично. Инициативу уже поддержали журнал «Сеанс» и костюмер Надежда Васильева.

Напомним, документальная драма о мальчике с расстройством аутического спектра Антоне Харитонове впервые была показана в рамках Венецианского кинофестиваля. На внеконкурсной программе 69-ых смотров картина получила награду итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь», а в 2013 году работа Аркус удостоилась кинопремий «Золотой орел» и «Ника».

В центре повествования — история молодого человека с аутизмом Антона Харитонова. Любовь Аркус познакомилась с 14-летним героем благодаря его тексту «Люди». В название дока легла фраза самого Антона, которая означает «Я тут» или «Я согласен». После выхода фильма Аркус основала одноименный фонд, который занимается помощью взрослым людям с аутизмом и другими ментальными особенностями. А чуть позднее появился Центр в Петербурге, где подопечные могут жить, работать, заниматься творчеством и получать необходимую поддержку.