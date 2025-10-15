Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Док-приквел «Антон тут рядом» Любови Аркус не получил прокатное удостоверение

Киновед, кинокритик, режиссер-документалист и благотворитель, создатель киноальманаха «Сеанс» и основатель фонда «Антон тут рядом» сообщила новость в своем канале. 

Любовь Аркус
Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

Любовь Аркус

Фильм «Родители тут рядом» Любови Аркус не получил прокатное удостоверение и был снят с программ кинофестивалей. А самое главное, как рассказывает Аркус, — ей запрещено его показывать публично. Причины пока неизвестны, но Аркус отмечает, что фильм далек от политической или социальной повесток и посвящен «вечным» темам.

Двухчасовая картина стала приквелом к фильму «Антон тут рядом». Его архивные съемки 17-летней давности и легли в основу «Родители тут рядом». В отличие от первой работы, этот фильм — про родителей: «о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства», делает выбор, и как даже в ежедневном горе можно найти время для любви и принятия. 

Как отмечает режиссер, одна из целей показа была в сборе средств на помощь Мише Самуйлову — одному из таких родителей. 32 года назад у него родилась дочь с тяжелой формой инвалидности, которую он воспитывать один. Ученый по образованию, оставил научную карьеру, чтобы зарабатывать на лечение дочери. В 2022 году Настя не перенесла ковид и скончалась в возрасте 30 лет. После смерти дочери у Миши началась тяжелая депрессия, обострились болезни, он не может продолжать работать. От адресной помощи фонда «Антон тут рядом» он отказался, заявив, что «фонду есть траты более важные — это дети, а не никому ненужный старик». Поэтому Любовь Аркус организовала сбор лично. Инициативу уже поддержали журнал «Сеанс» и костюмер Надежда Васильева.

Напомним, документальная драма о мальчике с расстройством аутического спектра Антоне Харитонове впервые была показана в рамках Венецианского кинофестиваля. На внеконкурсной программе 69-ых смотров картина получила награду итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь», а в 2013 году работа Аркус удостоилась кинопремий «Золотой орел» и «Ника». 

В центре повествования — история молодого человека с аутизмом Антона Харитонова. Любовь Аркус познакомилась с 14-летним героем благодаря его тексту «Люди». В название дока легла фраза самого Антона, которая означает «Я тут» или «Я согласен». После выхода фильма Аркус основала одноименный фонд, который занимается помощью взрослым людям с аутизмом и другими ментальными особенностями. А чуть позднее появился Центр в Петербурге, где подопечные могут жить, работать, заниматься творчеством и получать необходимую поддержку.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: