«Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым возвращаются — и вот трейлер

К своим ролям вернутся Макар Хлебников, Александра Урсуляк и Алексей Агранович, а присоединится к касту Елизавета Ищенко. Кресло режиссера и сценариста вместо Наталии Мещаниновой займет Надежда Степанова.
Главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом — «маминых пингвинов» становится все больше.
Тем временем дети растут и находят свои таланты. Соню приглашают на фестиваль детской анимации в Турции, но родителям не до нее. В итоге она отправляется туда под присмотром братьев, и к путешествию вынужденно присоединяется Гоша. Совместное приключение откроет подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюблённости, смелые поступки и первые разочарования. Главное открытие героев — семья это не то, что ограничивает, а то, что делает сильнее.
«Возвращаться к роли, с которой ты начинал свой актерский путь, было интересно. Во втором сезоне Гоша все-таки смог наладить связь со своими родными и научился лучше понимать себя — он стал взрослее. Мне близка тема сериала, потому что я так же проходил через переходный возраст: со скандалами и метаниями — чем я хочу заниматься, что приносит мне удовольствие. Это был очень эмоциональный период, и поэтому сериал мне так близок. Я бы посоветовал Гоше не терять свою искренность, дальше искать себя и людей, которые поддержат и поймут», — рассказывает Макар Хлебников.
Во втором сезоне драмеди «Пингвины моей мамы» сыграли Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович, Гюльахмедов Заур, Александр Присмотров-Белов, Платон Саввин, Ирина Бакина, Петр Баранчеев, Анастасия Имамова, Степан Риваль, Денис Кузнецов, Анна Осипова, Елизавета Ищенко, Виктор Овсянников, Зарина Багирова, Хетаг Гасиев. Сценарий написан Анастасией Борисовой и Надеждой Степановой. А автор стендапов — Евгений Сидоров.
Продолжение сериала выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
12+
