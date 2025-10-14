«Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым возвращаются — и вот трейлер

Главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом — «маминых пингвинов» становится все больше.

Тем временем дети растут и находят свои таланты. Соню приглашают на фестиваль детской анимации в Турции, но родителям не до нее. В итоге она отправляется туда под присмотром братьев, и к путешествию вынужденно присоединяется Гоша. Совместное приключение откроет подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюблённости, смелые поступки и первые разочарования. Главное открытие героев — семья это не то, что ограничивает, а то, что делает сильнее.