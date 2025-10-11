HBO Max представил постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»

HBO Max официально объявил о начале производства второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк» и показал постер проекта.
На постере к Фионне и ее верной кошке Кейк присоединилась Охотница-волшебница (Huntress Wizard), которая станет одним из главных персонажей новых серий.
Первый сезон спин-оффа оказался успешным для HBO Max. Сюжет о путешествии по разуму Ледяного короля превратился в трогательную историю о мечтах, страхах и поиске себя, сохранив атмосферу оригинального «Времени приключений».
По словам шоураннера Адама Муто, второй сезон будет сосредоточен на мире Фионны.
