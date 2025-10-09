«Хрусталев, машину!» на пленке 35-мм, Ханеке и драмеди «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном покажут на IV фестивале Каро/Арт

С 15 по 19 октября в кинотеатре «Варшавский экспресс» на набережной Обводного канала пройдет четвертый фестиваль авторского кино КАРО/АРТ. Программа собрала главные премьеры, отмеченные в Каннах, инди-новинки мирового кинопроката, российские игровые и документальные ленты, а также экспериментальную классику — ее покажут с 35-мм пленки. В серии специальных показов можно увидеть записи спектаклей и видеоарт. Смотры пройдут на языке оригинала с субтитрами. После каждого сеанса — обсуждения с режиссерами и киноведами.