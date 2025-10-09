«Хрусталев, машину!» на пленке 35-мм, Ханеке и драмеди «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном покажут на IV фестивале Каро/Арт

Фестиваль откроется картиной «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, получившей Гран-при Каннского кинофестиваля 2025 года, а закроется смотром «Воскрешения» Би Ганя (специальный приз Канн).
"Сентиментальная ценность"
С 15 по 19 октября в кинотеатре «Варшавский экспресс» на набережной Обводного канала пройдет четвертый фестиваль авторского кино КАРО/АРТ. Программа собрала главные премьеры, отмеченные в Каннах, инди-новинки мирового кинопроката, российские игровые и документальные ленты, а также экспериментальную классику — ее покажут с 35-мм пленки. В серии специальных показов можно увидеть записи спектаклей и видеоарт. Смотры пройдут на языке оригинала с субтитрами. После каждого сеанса — обсуждения с режиссерами и киноведами.
"Код неизвестен"
Программа IV фестиваля КАРО/АРТ
15 октября
- 19:00 — фильм-альманах «Рогопаг». Драмеди состоит из четырех новелл, снятых знаменитыми режиссерами-неореалистами: Роберто Росселлини, Жан-Люком Годаром, Пьером Паоло Пазолини и Уго Грегоретти. Каждая из историй расскажет о причинах конца света. Fun fact: Эпизод Пазолини «Овечий сыр» так разозлил итальянские власти, что привел к аресту и условному сроку для режиссера.
- 19:30 — «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева (Россия, 2025). Фильм представит и обсудит кинокритик Максим Ершов.
- 20:00 — «Лес. Хранитель жизни» Владислава Гришина, Ирины Шапман (Россия,2025). Представят и обсудят режиссер Владислав Гришин, сценарист Алексей Алейников и композитор Георгий Химорода
- 20:30 — «Однажды в Газе» Араба Нассера и Тарзана Нассера (Палестина, ОАЭ, Франция, Португалия, Германия, Великобритания, Иордания, Катар, 2025). Фильм представит и обсудит продюсер Владислав Пастернак.
16 октября
- 19:00 — «Нарцисс и Психея» Шандора Вереша (Венгрия, 1980). Экранизацией поэмы «Психея» венгерского поэта Шандора Вереша рассказывает о молодой женщине по имени Психея, чья чувственность и сложная судьба вызывают непонимание и осуждение в обществе. Ее жизнь, полная страданий, воспринимается как наказание за «сексуальную распущенность».
- 19:30 — «Гирокастра» Юрия Арабова (Россия, Албания, 2024)
- 20:00 — «Тени Москвы» Валерия Переверзева (Россия, 2025). После показа – встреча с создателями фильма.
- 20:30 — «Яйцо ангела» Мамору Осии (Япония, 1985). Действие разворачивается в сюрреалистичном, мрачном и почти безлюдном мире. Юная девочка, имя которой неизвестно, хранит таинственное яйцо, веря, что внутри — последний источник света. Ее встречает загадочный мужчина с оружием в форме креста. В 2025 году, к 40-летию картины, вышла обновленная версия в 4K. Ее мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.
17 октября
- 19:00 — «Мастерская видеоарта Виктора Алимпиева» (Россия, 2019-2025). Сборник представят студенты лаборатории.
- 19:30 — «Частная жизнь» Ребекки Злотовски (Франция, 2025).
- 19:45 — «Код неизвестен» Михаэля Ханеке (Франция, Австрия, Румыния, Германия, 2000). Сюжет строится вокруг случайной встречи на парижской улице: молодой человек по имени Жан бросает обертку в румынскую попрошайку Марию. На этот поступок реагирует прохожий Амаду, требуя извиниться, что приводит к конфликту и вмешательству полиции.
- 20:00 — «Котлован» Антона Федорова (Россия, 2023).
- 20:30 — «Тигр, Ласточка и "Джеки Чан"» Киры Альтман, Игоря Шмелева (Россия, 2025).
"Мой ХХ век"
18 октября
- 16:00 — «Котлован» Антона Федорова (Россия, 2023).
- 17:30 — «Верхом на тигре» Луиджи Коменчини (Италия, 1961). Комедийная драма о водителе Джачинто Росси, который крадет портфель с деньгами, попадает в тюрьму и становится соучастником побега трех опасных преступников
- 18:00 — «Русские тупики» Максим Петров (Россия, 2023).
- 19:00 — «Бесконечный апрель» Антон Бутаков (Россия, 2025). История Вени, неприметного свидетеля XX века, который проживает революции, войны и крушение СССР, оставаясь в тени истории. Его личная жизнь течет циклично, словно бесконечный апрель. Участвовал в Московском международном кинофестивале (ММКФ). В ролях: Ольга Сутулова, Сергей Колесов.
- 20:00 — «Дело семейное» Алекс Уинтер (США, 2025).
19 октября
- 15:00 — «Анимационные сны Дмитрия Геллера» Дмитрий Геллер (Россия, 2003-2024)
- 15:30 — «Был месяц май» Марлена Хуциева (СССР, 1970). Телефильм о группе советских разведчиков, которые в мае 1945 года останавливаются в немецкой деревне на ферме зажиточного крестьянина Рашке. Общение с бывшими узниками концлагеря открывает солдатам правду о его прошлом. Обладатель приза международного фестиваля телефильмов в Праге (1971). В ролях: Александр Аржиловский, Петр Тодоровский, Сергей Шакуров.
- 17:00 — «Ловушка для кролика» Брин Чейни (Великобритания, США, 2025). Детективный триллер о супругах-музыкантах, которые в 1970-е годы переезжают в уединенную деревню в Уэльсе. Однажды муж записывает в лесу странный сигнал, после чего их жизнь начинает необратимо меняться. В ролях: Дев Патель, Рози Макьюэн
- 18:30 — «Мой ХХ век» Ильдико Эньеди (Венгрия, Германия (ФРГ), Куба, 1989). Черно-белая драма-притча о разлученных в детстве близняшках Доре и Лили. Спустя годы их судьбы неожиданно пересекаются в Будапеште: одна — светская львица, другая — революционерка. Режиссерский дебют заслужил «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля (1989). В ролях: Дорота Сегда, Олег Янковский.
- 19:15 — «В ожидании Годо» Юрия Бутусова (Россия, 2001) Режиссер видеоверсии — Галина Любимова.
