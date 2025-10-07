Эмма Стоун — инопланетянка? Выясняет режиссер Йоргос Лантимос в черной сатире «Бугония»

Фантастическая черная комедия — ремейк южнокорейского фильма 2003 года «Спасти зеленую планету!». Премьера картины открыла 82-ой Венецианский кинофестиваль в августе 2025 года. Мировой релиз в кинотеатрах — 24 октября.
"Бугония", 2025
Двое одержимых конспирологией молодых людей, Тедди (Джесси Племонс) и его кузен Дон (Айдан Делбис), похищают генерального директора крупной фармацевтической компании Мишель Фуллер (Эмма Стоун). Они убеждены, она — инопланетянка, которая намеренно разрушает планету Земля.
Работа над англоязычным ремейком началась еще в 2020 году, а Йоргос Лантимос присоединился к проекту лишь в феврале 2024. Съемки проходили в Нью-Йорке, Великобритании и в Греции. Сценарий написал Уилл Трейси. Среди продюсеров — пионер новой хоррор волны Ари Астер и Эмма Стоун.
Fun fact: термин «бугония» происходит из древнегреческой культуры, встречается в средневековых текстах. В Средиземноморье так обозначали ритуал и ненаучный метод пчеловодства. Считалось, что пчелы могут самозарождаться из туш мертвых животных (чаще всего быков или коров), если создать для этого особые условия. Рецепт бугонии, например, описывал Вергилий в поэме «Георгики».
