Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Эмма Стоун — инопланетянка? Выясняет режиссер Йоргос Лантимос в черной сатире «Бугония»

Фантастическая черная комедия — ремейк южнокорейского фильма 2003 года «Спасти зеленую планету!». Премьера картины открыла 82-ой Венецианский кинофестиваль в августе 2025 года. Мировой релиз в кинотеатрах — 24 октября.

"Бугония", 2025
Кадр из фильма. Производство: CJ ENM /Element Pictures /Focus Features /Fremantle Media North America /Fruit Tree /Pith Quest Films /Square Peg

"Бугония", 2025

Двое одержимых конспирологией молодых людей, Тедди (Джесси Племонс) и его кузен Дон (Айдан Делбис), похищают генерального директора крупной фармацевтической компании Мишель Фуллер (Эмма Стоун). Они убеждены, она — инопланетянка, которая намеренно разрушает планету Земля.

Работа над англоязычным ремейком началась еще в 2020 году, а Йоргос Лантимос присоединился к проекту лишь в феврале 2024. Съемки проходили в Нью-Йорке, Великобритании и в Греции. Сценарий написал Уилл Трейси. Среди продюсеров — пионер новой хоррор волны Ари Астер и Эмма Стоун. 

Fun fact: термин «бугония» происходит из древнегреческой культуры, встречается в средневековых текстах. В Средиземноморье так обозначали ритуал и ненаучный метод пчеловодства. Считалось, что пчелы могут самозарождаться из туш мертвых животных (чаще всего быков или коров), если создать для этого особые условия. Рецепт бугонии, например, описывал Вергилий в поэме «Георгики».

Смотрим трейлер.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: