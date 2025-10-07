Эмма Стоун — инопланетянка? Выясняет режиссер Йоргос Лантимос в черной сатире «Бугония»

Двое одержимых конспирологией молодых людей, Тедди (Джесси Племонс) и его кузен Дон (Айдан Делбис), похищают генерального директора крупной фармацевтической компании Мишель Фуллер (Эмма Стоун). Они убеждены, она — инопланетянка, которая намеренно разрушает планету Земля.

Работа над англоязычным ремейком началась еще в 2020 году, а Йоргос Лантимос присоединился к проекту лишь в феврале 2024. Съемки проходили в Нью-Йорке, Великобритании и в Греции. Сценарий написал Уилл Трейси. Среди продюсеров — пионер новой хоррор волны Ари Астер и Эмма Стоун.

Fun fact: термин «бугония» происходит из древнегреческой культуры, встречается в средневековых текстах. В Средиземноморье так обозначали ритуал и ненаучный метод пчеловодства. Считалось, что пчелы могут самозарождаться из туш мертвых животных (чаще всего быков или коров), если создать для этого особые условия. Рецепт бугонии, например, описывал Вергилий в поэме «Георгики».

Смотрим трейлер.

18+