Утерянный фильм Параджанова обнаружили во ВГИКе

Весной 2025 года в архивах ВГИКа при оцифровке фильмофонда сотрудники обнаружили дипломную работу Сергея Параджанова «Андриеш» (1952), которая долгие годы считалась утерянной. Фильм снят на Киевской киностудии имени Довженко по одноимённой поэме молдавского советского прозаика и поэта Емилиана Букова.

Сюжет картины рассказывает про злого волшебника Черного Вихря, который похищает стадо мальчика-пастуха Андриеша вместе с его любимой овечкой Миорой, обладающей даром речи, и верным псом Лупаром. Пастух отправляется на поиски друзей.

По воспоминаниям самого Параджанова, его диплом получил похвалу мастера, председателя комиссии Александра Довженко, который даже рекомендовал молодого режиссера на Киевскую киностудию.

С другой стороны, в 2007 году в мемуарах киновед Ростислав Юренев писал, что Довженко пришел в ужас от фильма, где главную роль играла «большая, в рост ребенка, кукла», похожая на «оживший труп». По его словам, лишь заступничество коллег спасло Параджанова от провала.

Благодаря находке исследователей становится ясно, что правдива версия режиссера. Так, в фильме не было куклы. Роль мальчика-пастушка Андриеша исполняет живая актриса — студентка Наталья Крачковская, а в нескольких эпизодах — еще одна артистка. Также в картине заняты Виктор Авдюшко, а закадровый текст читает Сергей Бондарчук.