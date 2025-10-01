В основе сюжета — история блестящего, но эгоцентричного ученого Виктора Франкенштейна (Оскар Айзек), который в чудовищном эксперименте создает живое существо. Это приводит к трагическим последствиям как для создателя, так и для его творения. Действие происходит в вымышленной викторианской эпохе на фоне войны.

Автор сценария и режиссер Гильермо дель Торо отмечает, это не хоррор, а глубоко эмоциональная история, исследующая темы отцовства, прощения и самой человеческой природы. А для создания Существа постановщик вдохновлялся иллюстрациями Берни Райтсона и классикой студии Universal.

В главных ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди и Миа Гот, Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс, Дэвид Брэдли, Ларс Миккельсен и другие.

Трейлер «Франкенштейна» можно увидеть здесь.

18+