Кинофестиваль о ментальном здоровье пройдет в Петербурге

С 9 по 12 октября в Петербурге пройдет пятый международный фестиваль кино о психическом здоровье Mental Health Film Festival (MHFF). Ключевыми темами этого года выбрали нарциссизм, депрессию, фобии и одиночество.

В программу пятого сезона вошли 55 работ: шесть полнометражных и 44 коротких метра, в том числе пять российских премьер!): 20 — из России и 35 зарубежных из США, Италии, Кореи, Бразилии, Испании, Австрии, Германии, Японии, Франции, Дании, Индии, Кении, Ливана, Бельгии, Греции, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Великобритании. Смотры пройдут в «лекторий'порт» и кинотеатре «Родина».

Откроет форум «Синдром Италия» — итальянско-румынский фильм про тоску по дому: «в 2005 году психиатры заметили у женщин повторяющиеся симптомы: бессонницу, тревогу, депрессию, галлюцинаци». А что если расстояние от дома действительно меняет эмоциональный фон? Каково жить вдали от семьи и родного дома и стоит ли это высоких зарплат?