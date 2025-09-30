Кинофестиваль о ментальном здоровье пройдет в Петербурге

Покажут 55 картин из США, России, Норвегии, Италии и других стран.
С 9 по 12 октября в Петербурге пройдет пятый международный фестиваль кино о психическом здоровье Mental Health Film Festival (MHFF). Ключевыми темами этого года выбрали нарциссизм, депрессию, фобии и одиночество.
В программу пятого сезона вошли 55 работ: шесть полнометражных и 44 коротких метра, в том числе пять российских премьер!): 20 — из России и 35 зарубежных из США, Италии, Кореи, Бразилии, Испании, Австрии, Германии, Японии, Франции, Дании, Индии, Кении, Ливана, Бельгии, Греции, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Великобритании. Смотры пройдут в «лекторий'порт» и кинотеатре «Родина».
Откроет форум «Синдром Италия» — итальянско-румынский фильм про тоску по дому: «в 2005 году психиатры заметили у женщин повторяющиеся симптомы: бессонницу, тревогу, депрессию, галлюцинаци». А что если расстояние от дома действительно меняет эмоциональный фон? Каково жить вдали от семьи и родного дома и стоит ли это высоких зарплат?
Cоздательница MHFF:
Каждый год на фестиваль присылают сотни фильмов со всего мира — и каждый раз нас удивляет, как из этого многообразия сами собой выстраиваются определённые тематические линии. В прошлом году главной темой фестиваля стало обсессивно-компульсивное расстройство: мы показали эти фильмы отдельным блоком и пригласили психолога для обсуждения, а зрители сделали эти сеансы одними из самых посещаемых. В этом году лидирующей темой среди режиссёров стала тема одиночества. Мы также собрали эти картины в один блок, и после показа зрителей ждут обсуждения с психологами. Таким образом, Mental Health Film Festival всегда рождается на пересечении трёх сил: режиссёры определяют темы, зрители выбирают их в первую очередь, а мы создаём пространство для открытого разговора. Наш фестиваль — это мысли вслух о том, что волнует общество здесь и сейчас.
Секция полного метра представит: документальный фильм «Амазонка» — дневник четырех поколений женщин, которые сталкивались с раком груди; «Бессмысленные диагнозы» расскажут историю Аны-Марты, личность которой с ранних лет была буквально собрана в кабинете психиатра; док «Художник Дэвид Бромли: свет после темноты» — о попытках найти красоту в моменте и целительную силу искусства; режиссер Роман Косов покажет фильм «Правила Филиппа» о синдроме Дауна и мечте стать бариста; а французский док «Лиза» о скорби и о воле к переживанию потери.
Проекты блока короткометражного кино объединят в несколько тематических сеансов. Шесть российских картин, например, за один час расскажут о дисморфофобии, ПТСР, шизофрении и депрессии. Отдельно выделили блок под нарциссизм с фильмами Sans Visage Алексея Телеш-Шеховцова, «Мереча» Виктории Окуневой, анимация Whole Екатерины Нечаевой и другие проекты. Одиночество стало стало самой популярной среди поданных заявок темой, ее раскроют на языке янимации, документального и игрового кино. В отдельные секции выделены зарубежные короткометражные фильмы, тема фобий, документальный короткий метр и цикл о депрессии.
Mental Health Film Festival — первый кинофестиваль в России на тему ментального состояния, приурочен к международному дню психического здоровья: его отмечают ежегодно 10 октября с 1992 года. Основная задача смотров и параллельной программы — поддержка и просвещение, разрушение предубеждений, создание безопасного пространства, свободного «от стигматизации расстройств и табуирования темы психических заболеваний», а каждый смотр направлен на открытый и честный диалог о внутренних проблемах и трудностях. Помимо России, организаторы MHFF проводят события в Ереване, Стамбуле, а также планируют встречи в Белграде.
