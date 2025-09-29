Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

У «Зверополиса 2» вышел финальный трейлер

Мир в зверином царстве нарушен! Напарники Джуди и Ник берут расследование дела загадочной змеи в свои лапки.

Детективы Джуди Хоппс и Ник Уайлд вновь объединяются для расследования нового запутанного дела. Им предстоит выйти на след таинственной рептилии, чье появление переворачивает с ног на голову жизнь звериного мегаполиса.

Известно, что во второй части сверхпопулярной истории появятся новые герои: гадюка Гэри ДеСнейк, бобер Нибблс Мэйплстик, квокка доктор Фазби, мэр-пони Брайан Винддансер и многие другие.

Режиссерами анимации выступили Джаред Буш и Байрон Ховард, а сценарий писал Джаред Буш. Саундтрек, как и для первой части, создал композитор Майкл Джаккино. Его композиции в образе поп-дивы Газель исполнит Шакира.

Премьера состоится 26 ноября 2025 года.

