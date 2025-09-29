Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Хоа-хоа-хоа»: весь октябрь смотрим сагу «Сумерки» на больших экранах

Вслед за новостью о повторном прокате франшизы в Америке, культовая серия про отношения скромницы-школьницы и кровопийцы возвращается в кинотеатры и Петербурга. Показы пройдут в сети «Синема 5». 

"Сумерки", 2008 год
Производство: Goldcrest Pictures /Imprint Entertainment /Maverick Films /Summit Entertainment /Temple Hill Entertainment /Twilight Productions

"Сумерки", 2008 год

С 1 октября по 1 ноября в кинотеатре «Шкиперский молл» на Васильевском острове вновь покажут все фильмы франшизы «Сумерки» по серии young adult романов американской писательницы Стефани Майер. «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и две части «Рассвета» можно посмотреть в кинотеатре дважды.

Пробный сценарий был собран одновременно с изданием первой книги, а сюжет мог бы быть совершенно иным. Белла могла заниматься автогонками и не влюбиться в Эдварда, а за вампирами охотились бы агенты ФБР на гидроциклах. Затем к производству подключилась режиссер Кэтрин Хардвик, которая и создала узнаваемый микс из осенней меланхолии, бледной блестящей кожи, мемов про вурдалаков и «хоа-хоа-хоа» — напева строчек из песни Eyes On Fire группы Blue Foundation (атмосферный клип на сверхпопулярный сингл, к слову, снят в Челябинске).

Афиша кинопоказов: 

  • 1.10 — «Сумерки», (Кэтрин Хардвик, 2008). Семнадцатилетняя Белла Свон покидает Финикс, Аризона, и переезжает в Форкс — дождливый провинциальный городок в штате Вашингтон. В новой школе она встречает отчужденных сверстников — сводных братьев и сестер Каллен — и начинает задаваться вопросом, а так ли они просты. Повтор: 4 октября.
  • 8.10 — «Сумерки. Сага. Новолуние» (Крис Вайц, 2009). После неожиданного расставания с Эдвардом Белла находить отдушину в общении с индейцем Джейкобом. Героиня еще не в курсе, что ей предстоит узнать про существование еще одного фантастического существа. Повтор: 11 октября.
  • 15.10 — «Сумерки. Сага. Затмение» (Дэвид Слейд, 2010). Город  Сиэтл захлестнула серия кровожадных убийств, совершенных армией новорожденных вампиров. Тем временем Белла пытается сделать выбор между возлюбленным вампиром и верным оборотнем. Повтор: 18 октября.
  • 22.10 — «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» (Билл Кондон, 2011). Белла снова оказывается перед непростым выбором — сохранить жизнь себе или своему ребенку-полукровке. Автор серии Стефани Майер снялась в камео: на свадьбе, когда Белла идет с отцом под венец, ее можно заметить среди гостей. А вместо Кондона фильм могла снять София Коппола. Повтор: 25 октября.
  • 29.10 — «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» (Билл Кондон, 2012). Белла свыкается с новой жизнью, не ожидая, что впереди битва за жизнь ее дочери. Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов. Повтор: 1 ноября.

