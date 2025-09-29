«Хоа-хоа-хоа»: весь октябрь смотрим сагу «Сумерки» на больших экранах

С 1 октября по 1 ноября в кинотеатре «Шкиперский молл» на Васильевском острове вновь покажут все фильмы франшизы «Сумерки» по серии young adult романов американской писательницы Стефани Майер. «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и две части «Рассвета» можно посмотреть в кинотеатре дважды.

Пробный сценарий был собран одновременно с изданием первой книги, а сюжет мог бы быть совершенно иным. Белла могла заниматься автогонками и не влюбиться в Эдварда, а за вампирами охотились бы агенты ФБР на гидроциклах. Затем к производству подключилась режиссер Кэтрин Хардвик, которая и создала узнаваемый микс из осенней меланхолии, бледной блестящей кожи, мемов про вурдалаков и «хоа-хоа-хоа» — напева строчек из песни Eyes On Fire группы Blue Foundation (атмосферный клип на сверхпопулярный сингл, к слову, снят в Челябинске).

Афиша кинопоказов:

1.10 — «Сумерки» , (Кэтрин Хардвик, 2008). Семнадцатилетняя Белла Свон покидает Финикс, Аризона, и переезжает в Форкс — дождливый провинциальный городок в штате Вашингтон. В новой школе она встречает отчужденных сверстников — сводных братьев и сестер Каллен — и начинает задаваться вопросом, а так ли они просты. Повтор: 4 октября.

12+