Режиссер «ЮЗЗЗ» Стас Иванов снимет «хип-хоп байопик» про Басту

Режиссер сериалов «ЮЗЗЗ», «Немцы» и «Высокий сезон» Стас Иванов снимет «хип-хоп байопик» про Басту — сообщили в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».

Производством займутся создатели фильма «Руки Вверх» Михаил Погосовов и Евгений Мишин из кинокомпании «Темп». Кто исполнит роль Василия Вакуленко пока неизвестно.

«Мы хотим отразить не только музыкальные достижения, но и личностное становление героя», — поделились продюсеры «Темп».

Премьера ожидается в 2026 году.