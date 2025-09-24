Режиссер «ЮЗЗЗ» Стас Иванов снимет «хип-хоп байопик» про Басту

Авторский фильм по оригинальному сценарию назвали «Баста. Начало Игры».
Режиссер сериалов «ЮЗЗЗ», «Немцы» и «Высокий сезон» Стас Иванов снимет «хип-хоп байопик» про Басту — сообщили в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».
Производством займутся создатели фильма «Руки Вверх» Михаил Погосовов и Евгений Мишин из кинокомпании «Темп». Кто исполнит роль Василия Вакуленко пока неизвестно.
«Мы хотим отразить не только музыкальные достижения, но и личностное становление героя», — поделились продюсеры «Темп».
Премьера ожидается в 2026 году.
