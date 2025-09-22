Двери загадочного бара без определенной точки на карте открываются по-настоящему нуждающимся: светским дамам, молодым популярным блогерам, мужчинам в многолетнем браке и всем, кто скрывает личную драму за маской социального благополучия. Каждая новая исповедь подводит все ближе к истории места и раскрытию личности бармена-оператора связи с загробным миром.
В центре истории — загадочный бар «Один звонок». Его невозможно найти по карте: он появляется то в одном, то в другом месте, и его двери распахиваются не для всех. Напитки здесь бесплатные, атмосфера располагает к откровенности, но за единственную услугу придется заплатить слишком высокую цену. Посетителю предлагают возможность дозвониться до человека, который уже ушел из жизни, однако расчет за этот разговор крайне опасен. Бармен (Козловский), харизматичный и ироничный персонаж, ведет игру по своим правилам, и никто не дает гарантию, что звонок не станет последним.
Режиссер:
Это история о сожалении. Мы часто жалеем о том, что сделали и, может быть, еще чаще о том, чего не сделали. Некоторые вещи невозможно повернуть вспять — в этом весь ужас и красота жизни, она сиюминутна. Об этом важно иногда себе напоминать. Каст в сериале, на мой взгляд, потрясающий. Все они собрались вокруг невероятного главного героя — Данилы Козловского. Он главный идейный вдохновитель и создатель этой истории. Поэтому собрать отличную команду было легко, а работать — одно удовольствие.
В касте детективного триллера Сергея Филатова (снял «Урок» с Юрой Борисовым!): Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина, Леонид Ярмольник, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов, Павел Ворожцов, Ангелина Пахомова, Денис Самойлов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и Елена Морозова. Данила Козловский также выступает продюсером проекта вместе с Максимом Филатовым и Игорем Мишиным. Сценарий для сериала писали Александр Фомин, Сергей Левитан, Андрей Орлов, Михаил Осипов, Ярослава Тринадцатко, Алексей Артемов, Александр Иштриков, Юрий Голайдо и Алексей Зотов. Производство — онлайн-кинотеатр KION и студия DK ENTERTAINMENT.
Премьера всех серий сериала — 1 октября на платформе KION.
18+
