Триумф «Киностудии», «Переходного возраста» и «Разделения»: объявлены лауреаты «Эмми»-2025

77-я церемония вручения премии «Эмми» прошла 14 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. В числе номинантов — сериалы, телефильмы и телешоу, вышедшие в эфир на телеканалах или онлайн-платформах с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Сериал Сета Рогена про издержки кинопроизводства получил 13 статуэток, а драматическая сенсация «Переходный возраст» Джека Торна — девять.
Лучший драматический сериал — «Больница Питт»
Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале — Бритт Лауэр, «Разделение»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трэмелл Тиллман, «Разделение»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин ЛаНаса, «Больница Питт»
Лучший комедийный сериал — «Киностудия»
Лучший актер в комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия»
Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»
«Киностудия»
Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»
Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Кристин Милиоти, «Пингвин»
Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
Лучшая режиссура драматического сериала — Адам Рэндолл, «Медленные лошади»
Лучший сценарий в драматическом сериале — Дэн Гилрой, «Андор»
Лучшая режиссура комедийного сериала — Сет Роген, Эван Голдберг, «Киностудия»
Лучший сценарий в комедийном сериале — «Киностудия»
Лучшая режиссура мини-сериала/ антологии/телефильма — Филип Барантини, «Переходный возраст»
Лучший сценарий мини-сериала/антологии/телефильма — Джек Торн, Стивен Грэм, «Переходный возраст»
