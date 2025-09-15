Триумф «Киностудии», «Переходного возраста» и «Разделения»: объявлены лауреаты «Эмми»-2025

77-я церемония вручения премии «Эмми» прошла 14 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. В числе номинантов — сериалы, телефильмы и телешоу, вышедшие в эфир на телеканалах или онлайн-платформах с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Сериал Сета Рогена про издержки кинопроизводства получил 13 статуэток, а драматическая сенсация «Переходный возраст» Джека Торна — девять.