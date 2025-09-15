Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Триумф «Киностудии», «Переходного возраста» и «Разделения»: объявлены лауреаты «Эмми»-2025

77-я церемония вручения премии «Эмми» прошла 14 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. В числе номинантов — сериалы, телефильмы и телешоу, вышедшие в эфир на телеканалах или онлайн-платформах с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Сериал Сета Рогена про издержки кинопроизводства получил 13 статуэток, а драматическая сенсация «Переходный возраст» Джека Торна — девять.

Made Up Productions /Matriarch Productions /Plan B Entertainment /Warp Films

Недетский мир: почему «Переходный возраст» — (пока) главный сериал 2025 года?

Лучший драматический сериал — «Больница Питт»

Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале — Бритт Лауэр, «Разделение»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трэмелл Тиллман, «Разделение»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин ЛаНаса, «Больница Питт»

Лучший комедийный сериал — «Киностудия»

Лучший актер в комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия»

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»

«Киностудия»
Lions Gate Television /Lionsgate Productions Ltd. /Perfectly Pleasant Productions /Point Grey Pictures /Transportation Resources

«Киностудия»

Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Кристин Милиоти, «Пингвин»

Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»

Лучшая режиссура драматического сериала — Адам Рэндолл, «Медленные лошади»

Лучший сценарий в драматическом сериале — Дэн Гилрой, «Андор»

Лучшая режиссура комедийного сериала — Сет Роген, Эван Голдберг, «Киностудия»

Лучший сценарий в комедийном сериале — «Киностудия»

Лучшая режиссура мини-сериала/ антологии/телефильма — Филип Барантини, «Переходный возраст»

Лучший сценарий мини-сериала/антологии/телефильма — Джек Торн, Стивен Грэм,  «Переходный возраст»

