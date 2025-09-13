Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Съемки второго сезона «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном перенесли на неопределенный срок

Работу над вторым сезоном шпионского сериала от Amazon MGM Studios должны были начать осенью 2025 года. Но теперь, вероятно, съемки стартуют в 2026 году.

Юра Таралов для Собака.ru (https://www.sobaka.ru/entertainment/cinema/189427),

Как сообщает издание Deadline, у сериала «Мистер и миссис Смит» появились трудности с заключением контрактов с второстепенными актерами.

В марте проекту выделили налоговый кредит в 22,4 млн долларов для переноса съемок из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Новая задержка может стать препятствием для получения налоговых льгот. Это связано с тем, что съемки, согласно договору, должны начаться в течение 18 месяцев с момента получения кредита.

Вспоминаем наше архивное интервью: самый востребованный актер-зумер Марк Эйдельштейн: «Когда я узнал, что у "Аноры" главный приз Канн, то бегал по психушке и вопил: "Ребята, мы “Золотую ветвь” получили"»

