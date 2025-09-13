Съемки второго сезона «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном перенесли на неопределенный срок

Как сообщает издание Deadline, у сериала «Мистер и миссис Смит» появились трудности с заключением контрактов с второстепенными актерами.

В марте проекту выделили налоговый кредит в 22,4 млн долларов для переноса съемок из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Новая задержка может стать препятствием для получения налоговых льгот. Это связано с тем, что съемки, согласно договору, должны начаться в течение 18 месяцев с момента получения кредита.

