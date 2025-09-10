Режиссер Константин Бронзит снял анимационный роуд-муви про старые вещи «На выброс»

Константин Бронзит

Режиссер:

Это очень человечная история, и снова одиссея, но уже про другое. Формально герои ищут островок счастья — неведомый мусор­ный рай. Но в процессе поисков обретают друг друга и понимают, что важно одно: как ты сам себя понесешь по жизни. Как будешь взаимо­действовать в социуме, так и начнешь ощу­щать себя — либо ты «мусор», либо человек. И таким будут воспринимать тебя все вокруг. Естественно, это не про внешнюю форму, а про содержание. «На выброс» точно не малышковая террито­рия. Кажется, у нас ценз 12+. Конечно, малы­ши фильм тоже могут смотреть, там ничего та­кого нет, но сама тема сложнее и объемнее, чем в «Лунтике». Если в «Лунтике» сразу ясно, чего хочет главный герой, то тут ребенку будет труд­новато понять, куда идут герои и чего жаждут.