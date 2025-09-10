Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Режиссер Константин Бронзит снял анимационный роуд-муви про старые вещи «На выброс»

Это уже второй проект, который сделали по культурному соглашению между Россией и Канадой с 1990-х. Первым был «Старик и море» Александра Петрова, получивший в итоге «Оскар».

Фото: Валентина Каштан для Собака.ru

Константин Бронзит: «В детстве я не любил советские мультфильмы»

Режиссер и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Бронзит вместе с Дмитрием Высоцким сняли мультфильм о новой жизни старых вещей. Анимационный роуд-муви «На выброс» рассказывает историю галстука по имени Мак, который оказывается на свалке. Там он знакомится с вазочкой, баллоном освежителя, ботинком с жвачкой и катушкой ниток. Вместе они отправляются в путь: Мак хочет вернуться к прежней жизни, а его новые друзья мечтают найти место, где сбываются все желания.

Константин Бронзит

Режиссер:

Это очень человечная история, и снова одиссея, но уже про другое. Формально герои ищут островок счастья — неведомый мусор­ный рай. Но в процессе поисков обретают друг друга и понимают, что важно одно: как ты сам себя понесешь по жизни. Как будешь взаимо­действовать в социуме, так и начнешь ощу­щать себя — либо ты «мусор», либо человек. И таким будут воспринимать тебя все вокруг. Естественно, это не про внешнюю форму, а про содержание. «На выброс» точно не малышковая террито­рия. Кажется, у нас ценз 12+. Конечно, малы­ши фильм тоже могут смотреть, там ничего та­кого нет, но сама тема сложнее и объемнее, чем в «Лунтике». Если в «Лунтике» сразу ясно, чего хочет главный герой, то тут ребенку будет труд­новато понять, куда идут герои и чего жаждут.

Озвучивают мультфильм Андрей Левин, Юлия Рудина, Антон Виноградов и другие известные актеры. Художник-постановщик — Роман Соколов, музыку написали Марина Ланда и Сергей Васильев.

«Российская анимация котируется так же хорошо, как нефть и икра»: Бронзит, Боярский и Сельянов о 20-летии студии «Мельница»

Проект также известен под рабочим названием «Мусор». Это совместная работа российской «Студии Метрафильмс» и канадской Lakeside Animation Studio при поддержке Фонда кино.

В кинотеатрах — с 20 ноября 2025 года.

