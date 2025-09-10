Режиссер Константин Бронзит снял анимационный роуд-муви про старые вещи «На выброс»

Это уже второй проект, который сделали по культурному соглашению между Россией и Канадой с 1990-х. Первым был «Старик и море» Александра Петрова, получивший в итоге «Оскар».
Режиссер и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Бронзит вместе с Дмитрием Высоцким сняли мультфильм о новой жизни старых вещей. Анимационный роуд-муви «На выброс» рассказывает историю галстука по имени Мак, который оказывается на свалке. Там он знакомится с вазочкой, баллоном освежителя, ботинком с жвачкой и катушкой ниток. Вместе они отправляются в путь: Мак хочет вернуться к прежней жизни, а его новые друзья мечтают найти место, где сбываются все желания.
Это очень человечная история, и снова одиссея, но уже про другое. Формально герои ищут островок счастья — неведомый мусорный рай. Но в процессе поисков обретают друг друга и понимают, что важно одно: как ты сам себя понесешь по жизни. Как будешь взаимодействовать в социуме, так и начнешь ощущать себя — либо ты «мусор», либо человек. И таким будут воспринимать тебя все вокруг. Естественно, это не про внешнюю форму, а про содержание. «На выброс» точно не малышковая территория. Кажется, у нас ценз 12+. Конечно, малыши фильм тоже могут смотреть, там ничего такого нет, но сама тема сложнее и объемнее, чем в «Лунтике». Если в «Лунтике» сразу ясно, чего хочет главный герой, то тут ребенку будет трудновато понять, куда идут герои и чего жаждут.
Озвучивают мультфильм Андрей Левин, Юлия Рудина, Антон Виноградов и другие известные актеры. Художник-постановщик — Роман Соколов, музыку написали Марина Ланда и Сергей Васильев.
Проект также известен под рабочим названием «Мусор». Это совместная работа российской «Студии Метрафильмс» и канадской Lakeside Animation Studio при поддержке Фонда кино.
В кинотеатрах — с 20 ноября 2025 года.
12+
