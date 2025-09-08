Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Вышел трейлер сиквела «28 лет спустя: Храм костей» с Рэйфом Файнсом в главной роли

Продолжение постапокалиптического блокбастера снимет Ниа Дакоста по оригинальному сценарию Алекса Гарленда. Премьера не за горами — в мировом прокате лента появится 16 января 2026 года.

Во второй части продолжения Спайка принимают в банду акробатических убийц сэра Джимми Кристала в зараженной Англии, охваченной вирусом ярости. В это время доктор Ян Келсон делает смертельно опасное открытие.

В касте: Алфи Уильямс, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Аарон Тейлор-Джонсон, Чи Льюис-Пэрри. Съемки стартовали лето 2024 года в Северном Йоркшире, папарацци заметили Киллиана Мерфи в сентябре в Эннердейле в коттедже Боунесс.

