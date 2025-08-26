Вышел трейлер документального фильма «Секс в СССР» с Даниилом Воробьевым, Ольгой Зайцевой и Львом Лурье

Документальная часть фильма совмещается с игровой. Даниил Воробьев выступил в качестве ведущего и проводника между эпохами, а Ольга Зайцева воплотила героинь из разных времен. Режиссер — Никита Кононов, а Родион Чепель и Мария Серпионова стали креативными продюсерами (они уже неоднократно работали над подобными проектами: «Пелевин», «Сахаров»).