Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Вышел трейлер документального фильма «Секс в СССР» с Даниилом Воробьевым, Ольгой Зайцевой и Львом Лурье

Премьера состоится 4 сентября на платформе Kion.

Масштабное исследование советской интимной жизни, подкрепленное комментариями экспертов — историка и педагога Льва Лурье, секс-блогера Арины Холиной, социолога Елены Здравомысловой, журналиста Евгения Вышенкова, этнографа Натальи Серегиной и преподавателя НИУ ВШЭ Павла Васильева.

KION / МТС Медиа, 2025
KION / МТС Медиа, 2025
KION / МТС Медиа, 2025

Документальная часть фильма совмещается с игровой. Даниил Воробьев выступил в качестве ведущего и проводника между эпохами, а Ольга Зайцева воплотила героинь из разных времен. Режиссер — Никита Кононов, а Родион Чепель и Мария Серпионова стали креативными продюсерами (они уже неоднократно работали над подобными проектами: «Пелевин», «Сахаров»).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: