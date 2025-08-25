В сети появился тизер-трейлер сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, Александром Ильиным и Оксаной Акиньшиной

По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин) работает над поисками мальчика Вити (Кай Гетц), сына своей жены, пока та находится в коме. Улики указывают на то, что в истории замешан таинственный бар «Один звонок», мистическим образом то исчезающий, то появляющийся в разных местах — а его владелец-бармен (Данила Козловский) еще и умеет звонить умершим людям.