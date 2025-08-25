В сети появился тизер-трейлер сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, Александром Ильиным и Оксаной Акиньшиной

Детективный триллер выйдет на платформе Kion в этом году.
По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин) работает над поисками мальчика Вити (Кай Гетц), сына своей жены, пока та находится в коме. Улики указывают на то, что в истории замешан таинственный бар «Один звонок», мистическим образом то исчезающий, то появляющийся в разных местах — а его владелец-бармен (Данила Козловский) еще и умеет звонить умершим людям.
Также в касте — Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Егор Шип, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и многие другие. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, работавший над сериалами «Урок», «Отпечатки» и «Оливье и роботы».
