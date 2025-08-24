Сериал «Бриджертоны» будет состоять из восьми сезонов

«В книгах о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак, поэтому каждый сезон будет посвящен одному из них», — пояснила Раймс.

Она добавила, что у сериала могут появиться спин-оффы, так как Джулия Куинн, автор «Бриджертонов», написала и другие книги во вселенной Бриджертонов.

Напомним, сериал стартовал в 2020 году, рассказывая о жизни аристократической семьи в Лондоне эпохи Регентства. Первый сезон сосредоточился на любви Дафны Бриджертон, второй — на Энтони Бриджертоне, третий — на Колине Бриджертоне.

Ранее мы рассказывали, что съемки четвертого сезона завершены, его премьера намечена на 2026 год. В новых эпизодах главным героем станет Бенедикт, второй сын Бриджертонов, который пересмотрит свои взгляды на холостяцкую жизнь после встречи с таинственной леди на маскараде. В мае стало известно, что сериал продлен на пятый и шестой сезоны.

Новый «Супермен», сериальный перезапуск «Чужого» и драма «Дыши», ромком «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом, комедия «Знахарь» и процедурал «Благодетель» по Джону Гришэму: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах прошлой недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.