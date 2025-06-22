Съемки четвертого сезона «Бриджертонов» завершены

Центральным персонажем новых эпизодов станет Бенедикт (Люк Томпсон), второй сын семейства Бриджертон. Холостяк изменит свои убеждения, когда на маскараде познакомится с загадочной дамой в серебряном наряде.

После бала он пытается отыскать загадочную Софи Бек (Эрин Хэй) — внебрачную дочь графа и его служанки, вынужденную вести жизнь прислуги в собственном же доме. Сюжет этой линии отсылает к истории Золушки.

Напомним, «Бриджертоны» выходят с 2020 года и рассказывают об аристократической семье в Лондоне эпохи Регентства: первый сезон посвящен Дафне, второй — Энтони, третий — Колину.

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