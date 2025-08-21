Смотрим «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым снова на больших экранах! В Петербурге стартует X «Ночь кино»

В ночь с 23 на 24 августа в Петербурге пройдет десятая юбилейная акция «Ночь кино». Она объединит все регионы России и страны ближнего зарубежья, в том числе Индию, Китай, Мексику и Анголу. События акции рассредоточатся по всему городу — от кинотеатра «Родина», «Чайка», «Люксор» в «Лето» и «Континенте», «Курортного» в Сестрорецке до Музея-квартиры Державина и Музеев истории религии и Пушкина.

На больших экранах покажут военную драму «Группа крови», семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Увидеть три громкие российские премьеры прошлого года можно бесплатно.

В этот же вечер идем на экскурсию «Не в главной роли: музейные артефакты в советских кинолентах» в Музее истории религии. Речь пойдет о десяти артефактах из собрания, которые попали в кадры классики кинематографа — от «Октября» 1927 года Сергея Эйзенштейна до советско-итальяно-американского фильма Никиты Михалкова 1987 года «Очи черные».

Театр «На Литейном» представит спектакль «Примадонны» — экстравагантную комедию Сергея Морозова по пьесе Кена Людвига. Два безработных актера узнают о завещании многомиллионного состояния и, чтобы его получить, переодеваются в женщин, выдавая себя за давно потерянных родственниц.

А 27 августа Всероссийский музей Пушкина представит специальную программу, приуроченную к 200-летию трагедии «Борис Годунов». В ней — выставка театральных эскизов, лекция об истории костюма «Haute couture смутного времени» и показ короткометражного фильма «Уар» студентов института кино и телевидения.

Билеты можно будет получить в кассах кинотеатров в день показа за 30 минут до начала сеанса.