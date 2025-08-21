Смотрим «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым снова на больших экранах! В Петербурге стартует X «Ночь кино»

В юбилейной акции примут участие 86 регионов России, в которых покажут три громкие премьеры прошлого года, а также представят специальные тематические события.
Юра Борисов
В ночь с 23 на 24 августа в Петербурге пройдет десятая юбилейная акция «Ночь кино». Она объединит все регионы России и страны ближнего зарубежья, в том числе Индию, Китай, Мексику и Анголу. События акции рассредоточатся по всему городу — от кинотеатра «Родина», «Чайка», «Люксор» в «Лето» и «Континенте», «Курортного» в Сестрорецке до Музея-квартиры Державина и Музеев истории религии и Пушкина.
На больших экранах покажут военную драму «Группа крови», семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Увидеть три громкие российские премьеры прошлого года можно бесплатно.
В этот же вечер идем на экскурсию «Не в главной роли: музейные артефакты в советских кинолентах» в Музее истории религии. Речь пойдет о десяти артефактах из собрания, которые попали в кадры классики кинематографа — от «Октября» 1927 года Сергея Эйзенштейна до советско-итальяно-американского фильма Никиты Михалкова 1987 года «Очи черные».
Театр «На Литейном» представит спектакль «Примадонны» — экстравагантную комедию Сергея Морозова по пьесе Кена Людвига. Два безработных актера узнают о завещании многомиллионного состояния и, чтобы его получить, переодеваются в женщин, выдавая себя за давно потерянных родственниц.
А 27 августа Всероссийский музей Пушкина представит специальную программу, приуроченную к 200-летию трагедии «Борис Годунов». В ней — выставка театральных эскизов, лекция об истории костюма «Haute couture смутного времени» и показ короткометражного фильма «Уар» студентов института кино и телевидения.
Билеты можно будет получить в кассах кинотеатров в день показа за 30 минут до начала сеанса.
Расписание показов:
Киноцентр «Родина»
- 17:00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», Игорь Волошин (2024). В обычном городе живет маленькая мечтательница Элли со своими родителями и верной собачкой Тотошкой. Однажды злая колдунья Гингема, желая погубить всех людей, насылает на город мощный ураган. Вихрь подхватывает домик с Элли и Тотошкой и переносит их в волшебную страну.
- 19:00 — «Группа крови», Максим Бриус (2025). Картина создана в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм основан на рассекреченных архивных документах и рассказывает об организации детских донорских концлагерей на оккупированных территориях. Действие разворачивается в 1942 году в населенном пункте Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Сюжет рассказывает о судьбе детей-сирот, содержавшихся в одном из таких лагерей, которых насильно использовали в качестве доноров крови для раненых солдат вермахта.
- 21:00 — «Пророк. История Александра Пушкина», Феликс Умаров (2024). Пушкин молодой, дерзкий, кумир светской публики, звезда балов и салонов. Но за внешним блеском и славой скрываются сложные отношения с властью, ссылки, финансовые трудности, муки творчества и напряженная работа над главными произведениями. В главных ролях: Юра Борисов, Анна Чиповская и другие.
КДЦ «Подвиг»
- 15:00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
- 17:00 — «Группа крови»
- 19:00 — «Пророк. История Александра Пушкина»
Кинотеатр «Чайка»
- 18:00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
- 19:50 — «Пророк. История Александра Пушкина»
- 21:40 — «Группа крови»
16+
Комментарии (0)