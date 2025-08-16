Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в российском фильме «Щелкунчик»

На роль мадам Дроссельмейер рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову, а Полина Цыганова может появиться в одной из других ролей. Премьера картины намечена на 1 января 2028 года.

Ануров уточнил, что создатели стремятся показать «магическую историю» о том, как Чайковский в 1892 году создавал балет «Щелкунчик», переживая тяжелый период после смерти сестры.

«Через мир его воображения мы создадим тот Петербург, в котором мы видим героев, основанных на либретто балета. Это и балерина Саша, и Франц, сын мадам Дроссельмейер. Им предстоит исполнить свои партии в балете в Мариинском театре», — об этом рассказал Петр Ануров «ТАСС» на питчинге в Минкультуры РФ.

14 августа в прокат вышло мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Лента повествует о российской съемочной группе, отправившейся в индийский Варанаси ради создания артхаусного фильма. Режиссер проекта — Роман Михайлов.