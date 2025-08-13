Иван Янковский сыграет гениального охотника на киберпреступников в сериале «Хакеры»

Существуют темные уголки интернета, где каждый день так называемые «белые хакеры» ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача — раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой «Хакеров» окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем.

«“Белые хакеры” — профессия, окруженная, пожалуй, наибольшим количеством загадок и мифов. Именно поэтому нам интересно показать в этом сериале не привычных зрителям злодеев, занимающихся какими-то противозаконными действиями, а другую сторону этого дела — людей, наоборот помогающих решать проблемы, в том числе и государственной важности. И я очень рад, что Иван Янковский не только исполнит в «Хакерах» одну из главных ролей, но и впервые выступит продюсером и соавтором сценария», — продюсер и шоураннер Алексей Киселев.