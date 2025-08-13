Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Иван Янковский сыграет гениального охотника на киберпреступников в сериале «Хакеры»

В новом проекте от продюсера и шоураннера «Психа», «Балета», «Happy End» и «Актрис» Алексея Киселева герой Янковского стоит «на страже нашей конфиденциальности и безопасности». Актер исполнит не только главную роль, но и впервые выступит в качестве продюсера и соавтора сценария.

Иван Янковский
Яна Давыдова для Собака.ru

Иван Янковский

Существуют темные уголки интернета, где каждый день так называемые «белые хакеры» ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача — раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой «Хакеров» окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем.

«“Белые хакеры” — профессия, окруженная, пожалуй, наибольшим количеством загадок и мифов. Именно поэтому нам интересно показать в этом сериале не привычных зрителям злодеев, занимающихся какими-то противозаконными действиями, а другую сторону этого дела — людей, наоборот помогающих решать проблемы, в том числе и государственной важности. И я очень рад, что Иван Янковский не только исполнит в «Хакерах» одну из главных ролей, но и впервые выступит продюсером и соавтором сценария», — продюсер и шоураннер Алексей Киселев.

Иван Янковский на фрагменте постера «Хакеры»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ART PICTURES MOTION

Иван Янковский на фрагменте постера «Хакеры»

Каст, имя режиссера и другие подробности будут доступны позднее.

Релиз — в 2026 году.

