Создатели «Уэнсдей» приступили к продакшну мультфильма по «Семейке Аддамс»

Анимация по макабрическому лору Чарльза Аддамса никак не будет связана с сериалом и станет полностью оригинальной историей.

В подкасте Crew Call от Deadline Альфред Гаф и Майлз Миллар, поделились, что работают над новым анимационным фильмом о «Семейке Аддамс» для Amazon MGM Studios. Как утверждают создатели «Уэнсдей», мультфильм полностью перезапустит мистическую вселенную.

«Мы работаем над этим с Amazon MGM и Кевином Мизерокки, который возглавляет Фонд Аддамсов — он знал Чарльза Аддамса и является хранителем наследия, — а также с Гейл Берман и Джоном Гликманом. Мы перезапускаем анимационную франшизу. Так что это не будет связано с двумя предыдущими фильмами, ни с сериалом. Это совершенно новая полнометражка об Аддамсах. Подробностей пока мало — проект на самой ранней стадии», — прокомментировал Гаф. 

Гейл Берман известен по работе над «Баффи — истребительницей вампиров», а Джон Гликман — по «Гадкому я 3».

Напомним, недавно среда снова нависла над «Невермор» — на Netflix вышло продолжение хитового детективно-комедийного хоррора Тима Бертона «Уэнсдей», о котором подробнее мы писали здесь.

