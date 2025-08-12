Евгений Цыганов сыграет призрака оперы в сказке Анны Меликян «Дива»

В Москве стартовали съемки полнометражной фэнтези-сказки Анны Меликян «Дива». У 11-летней Майи волшебный голос, а впереди — блестящая карьера в главном оперном театре страны. Однако, две завистливые примы, у которых маленькая певица перехватила все основные партии и роли, решают избавиться от нее. Прямо на сцене Майя выпивает загадочный отвар и в момент становится призраком. В театре она встречает еще одного застрявшего — Йозефа, старого дирижера из XVIII века, который помогает девочке и учит ее жить в новых обстоятельствах.

«"Дива", мне кажется, будет мой самый красивый фильм...В определенном смысле, наш фильм – технологический вызов, так как перед нами стоит ряд задач, связанных с голосом, со звучанием, над которыми до нас никто не работал...», — делится режиссер Анна Меликян.

В касте нового фильма Анны Меликян Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова и другие. Имя актрисы на роль главной героини пока держат в тайне. Производство — «Марс Медиа» и Киностудия Горького.

Съемки пройдут на исторической сцене Большого театра, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Царское село», а также в Доме Пашкова и Доме ученых.

Релиз намечен на 2026 – 2027 год.

6+