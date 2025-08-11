Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Актеры Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев сыграли сказочных героев в «Царевне Несмеяне»

Звезды ностальгических проектов о 90-х отправились в Тридевятое царство, где стали персонажами семейного блокбастера по мотивам русской народной сказки. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»

Прагматичный Ерема накануне повышения по работе вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется — она мечтает о настоящей любви. Ерема завоевывает доверие Царства и сердце Царевны, но, добившись цели, признается в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что потерял главное. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»

Автором сказочного блокбастера выступил Василий Ровенский («Царевна-лягушка»), вместе с ним над сценарием работала Эвелина Барсегян. Оператор-постановщик — Зикрулло Хикматов. Продакшном «Царевны Несмеяны» занимаются кинокомпания «Наше кино» при участии Okko.

В касте также: Соня Петрова, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Роман Юнусов, Андрей Родной, Виктория Венская, Алексей Ятченко и Юрий Катаев.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Наше кино»

Съемки фильма пройдут в Москве в августе и сентябре. Релиз — в 2026 году.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Анастасия Красовская

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: