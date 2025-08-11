Актеры Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев сыграли сказочных героев в «Царевне Несмеяне»

Звезды ностальгических проектов о 90-х отправились в Тридевятое царство, где стали персонажами семейного блокбастера по мотивам русской народной сказки.
Прагматичный Ерема накануне повышения по работе вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется — она мечтает о настоящей любви. Ерема завоевывает доверие Царства и сердце Царевны, но, добившись цели, признается в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что потерял главное.
Автором сказочного блокбастера выступил Василий Ровенский («Царевна-лягушка»), вместе с ним над сценарием работала Эвелина Барсегян. Оператор-постановщик — Зикрулло Хикматов. Продакшном «Царевны Несмеяны» занимаются кинокомпания «Наше кино» при участии Okko.
В касте также: Соня Петрова, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Роман Юнусов, Андрей Родной, Виктория Венская, Алексей Ятченко и Юрий Катаев.
Съемки фильма пройдут в Москве в августе и сентябре. Релиз — в 2026 году.
6+
Комментарии (0)