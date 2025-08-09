Элис Берч («Наследники», «Нормальные люди») напишет сценарий фильма Тейлор Свифт

О планах Тейлор Свифт снять полнометражный игровой фильм стало известно в 2022 году. Изначально предполагалось, что певица сама напишет сценарий, однако теперь его доработает Элис Берч.

С 2020 года Тейлор Свифт самостоятельно режиссировала все 10 музыкальных клипов к песням из шести своих альбомов — от «The Man» с альбома «Lover» до сингла «Fortnight» из «The Tortured Poets Department». В 2021 году она выпустила короткометражный фильм «All Too Well» с Сэди Синк и Диланом О’Брайеном в главных ролях.

Элис Берч известна работой над сценариями фильма «Леди Макбет» режиссера Уильяма Олдройда и сериала «Наследники». Она также была сценаристом сериала Hulu «Нормальные люди» — экранизации романа Салли Руни. Тейлор Свифт неоднократно выражала восхищение писательницей и ее произведением «Разговоры с друзьями».

Последний проект Берч — сценарий к фильму Линн Рамзи «Умри, моя любовь», который выйдет в российский прокат 27 ноября. В главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Премьера состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где фильм получил 7-минутные овации.

