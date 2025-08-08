Александр Цыпкин сыграл в сериале «Три сестры»

В комедийном сериале платформы KION и ТНТ (особенно его ждем ради иконы ленинградского андеграунда Ларисы Гузеевой!) писатель Александр Цыпкин выступил сразу в двух лицах — он стал креативным продюсером сериала и сыграл эпизодическую роль подчиненного персонажа Павла Воли.
Александр Цыпкин
Писатель
«Мой персонаж пытается найти свое место в жизни и понимает, что не добился многого, несмотря на возраст. В какой-то момент он даже пробует пожить чужой жизнью, но постепенно приходит к пониманию, чего хочет на самом деле. Мне кажется, у нас получился качественный фильм — со своей идеей и классным движком! Надеюсь, зрители воспримут его так же. Ведь это здорово, когда такие отношения, как у нашей главной героини перестают быть чем-то странным».
Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO (продюсеры Данила Шарапов, Пётр Ануров) в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION (Максим Филатов, Илья Бурец) и «Газпром-Медиа Холдинг» (Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян). Продюсерами сериала выступили Семен Щербович-Вечер, Марина Бебенина, Ирина Щербович-Вечер, Ирина Венедиктова, Аглая Смирнова. Режиссер — Маруся Трубникова. Автор сценария — Екатерина Богомолова.
