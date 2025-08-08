Александр Цыпкин сыграл в сериале «Три сестры»

Писатель

«Мой персонаж пытается найти свое место в жизни и понимает, что не добился многого, несмотря на возраст. В какой-то момент он даже пробует пожить чужой жизнью, но постепенно приходит к пониманию, чего хочет на самом деле. Мне кажется, у нас получился качественный фильм — со своей идеей и классным движком! Надеюсь, зрители воспримут его так же. Ведь это здорово, когда такие отношения, как у нашей главной героини перестают быть чем-то странным».