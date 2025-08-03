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Марк Руффало вернется к роли Халка в новом «Человеке-пауке»

Главную роль в фильме исполнит Том Холланд. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

 

lev radin / Shutterstock.com

В продолжении появятся Скорпион в исполнении Майкла Мэндо и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал, сообщает The Hollywood Reporter.

Недавно опубликован первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли, где представлен новый костюм героя. Режиссером станет Дестин Дэниел Креттон, сценарий напишут Крис МакКенна и Эрик Соммерс.

Премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Съемки уже идут. Фильм производят Marvel и Sony; это четвертая картина с Томом Холландом в роли Питера Паркера.

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