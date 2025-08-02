Третий сезон станет финальным для сериала «И просто так»

«Мы до сих пор не объявляли эту новость, потому что не хотели, чтобы слово «финал» омрачило удовольствие от просмотра сезона. Мы с огромной благодарностью благодарим всех зрителей, которые впускали этих персонажей в свои дома и сердца на протяжении многих лет», — прокомментировал Кинг. Последние два эпизода станут доступны 7 и 14 августа.

Сара Джессика Паркер в соцсетях простилась с образом Кэрри Брэдшоу, которую воплощала на экране 27 лет — в сериале «Секс в большом городе», его продолжении «И просто так» и двух фильмах.

«Знаю, что и другие любили ее так же, как и я. Ее осуждали, ею восхищались, за нее переживали. Эта симфония чувств стала величайшим саундтреком и самым значимым спутником. И потому я испытываю самую глубокую благодарность и чувствую пожизненный долг. Перед вами всеми», — написала актриса под опубликованным трогательным видео с лучшими моментами героини.

Напомним, оригинальный сериал «Секс в большом городе» вышел на HBO в 1998 году и продлился шесть сезонов. Его продолжение — шоу «И просто так» — стартовало в 2021 году на HBO Max и стало вторым спин-оффом после приквела «Дневники Кэрри», который выходил два сезона в 2013 году.

«28 лет спустя» Дэнни Бойла, «Три сестры» с кавергерл Собака.ru в августе Ларисой Гузеевой и «Вождя войны» с Джейсоном Момоа, а еще комедия «Циники» с Аскаром Ильясовым и экранизацию Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.