Верните мой 2006-й: почему второй сезон «Букиных» не спасает даже ностальгия?

Ранее я рассказывал, что не так с первым сезоном «Букиных» и, если кратко, то примерно все: в шоу не было нерва, юмора, идеи и истории. Словом, ничего, кроме желания достать из чулана ставших народными персонажей. Достать — достали, а как упаковать в актуальные реалии, не придумали.

В итоге камбэк Гены, Даши, Ромы и Светы прошел в относительной тишине, тогда и было принято решение откатить Букиных к истокам. По воле сюжета семья рассталась с коттеджем и вернулась в знаменитую двухэтажную квартиру. Вместе с ней в сериал вновь оказались закадровый смех, гладковыбритое лицо Виктора Логинова, шуточки «про баб» и даже сосед Толик Полено в исполнении Павла Савинкова.

По форме (и отчасти содержанию) «Букины 2» — как будто седьмой сезон «Счастливы вместе», вот только по пути шоу потеряло Дарью Сагалову. Актриса отказалась снова примерять на себя образ Светы из нулевых, потому что сценарий показался ей «неприемлемым»: «В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и это девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — рассказывала актриса.

Снова нет в кадре и Юлии Захаровой, но отсутствие ее героини Лены Полено смогли превратить в сюжетный троп. Толик образца 2025 года — это разведенный леший с диким взглядом, который постоянно ловит ПТСР от сложных отношений с бывшей женой. Павел Савинков, кажется, один из немногих, кто искренне получает удовольствие от возвращения к роли. Моментами он даже слишком старается, что особенно чувствуется на фоне Логинова (Гена Букин) и Бочкаревой (Даша Букина), которые держат свои образы уже скорее автоматически.