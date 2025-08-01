Верните мой 2006-й: почему второй сезон «Букиных» не спасает даже ностальгия?

Сериал «Букины», нежеланный сиквел «Счастливы вместе», вернулся со вторым сезоном. Теперь шоу всеми силами пытается утопить зрителей в ностальгии и делает это настолько наивно, что даже иногда удается. Журналист Алексей Нимандов рассказывает, каким получилось второе пришествие «Букиных».
Ранее я рассказывал, что не так с первым сезоном «Букиных» и, если кратко, то примерно все: в шоу не было нерва, юмора, идеи и истории. Словом, ничего, кроме желания достать из чулана ставших народными персонажей. Достать — достали, а как упаковать в актуальные реалии, не придумали.
В итоге камбэк Гены, Даши, Ромы и Светы прошел в относительной тишине, тогда и было принято решение откатить Букиных к истокам. По воле сюжета семья рассталась с коттеджем и вернулась в знаменитую двухэтажную квартиру. Вместе с ней в сериал вновь оказались закадровый смех, гладковыбритое лицо Виктора Логинова, шуточки «про баб» и даже сосед Толик Полено в исполнении Павла Савинкова.
По форме (и отчасти содержанию) «Букины 2» — как будто седьмой сезон «Счастливы вместе», вот только по пути шоу потеряло Дарью Сагалову. Актриса отказалась снова примерять на себя образ Светы из нулевых, потому что сценарий показался ей «неприемлемым»: «В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и это девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — рассказывала актриса.
Снова нет в кадре и Юлии Захаровой, но отсутствие ее героини Лены Полено смогли превратить в сюжетный троп. Толик образца 2025 года — это разведенный леший с диким взглядом, который постоянно ловит ПТСР от сложных отношений с бывшей женой. Павел Савинков, кажется, один из немногих, кто искренне получает удовольствие от возвращения к роли. Моментами он даже слишком старается, что особенно чувствуется на фоне Логинова (Гена Букин) и Бочкаревой (Даша Букина), которые держат свои образы уже скорее автоматически.
Хочется хвалить и Александра Якина, чья актерская игра явно лучше, чем того требует сериал. Потому даже жаль, что, несмотря на симпатичные «Восьмидесятые» и несколько других появлений, у него пока не появилось образов узнаваемее Ромы Букина.
На момент написания этого текста вышло шесть из двенадцати серий «Букиных 2», но уже по ним понятно, что работа над ошибками пошла шоу на пользу. Нет-нет, это все еще проект с морально устаревшими концепциями, но теперь в нем есть хоть какие-то истории и шутки, которые могут вызвать короткий беззвучный смешок.
Лучший панч сезона — конечно, на злобу дня: «Ты хочешь назад, в двухтысячные?» — спрашивает Даша, не желающая снова жить в старой квартире.«Хочу. Мне кажется, сейчас все хотят», — просто отвечает Гена. И тут же хочется поставить сериал на паузу и задуматься о жизни. Остальные остроты звучат как батины анекдоты — вроде бы формально шутка есть, на нее даже реагируешь, но при этом испытываешь немного испанского стыда за тех, кто все это сочинял.
Проблемы, с которыми сталкиваются Букины на новом-старом месте, очень в духе классического сериала — то Гена пытается выяснить, куда делся культовый красный диван, то Даша готовит торт из самых несъедобных ингредиентов, то герои идут войной против жирной аллюзии на Wildberries. Есть в сериале и преемственность поколений (теперь Рома избегает секса с женой, прямо как его отец), и шутки по актуальной новостной повестке — например, в одной из серий Даша увлекается нелегальным инфобизнесом и дважды за несколько минут из уст другой героини звучит предупреждение, что это вообще-то уголовно наказуемо.
Все это могло бы найти своего зрителя и разойтись на мемы, выйди «Букины 2» лет на 15 раньше. Хотя дух оригинального сериала воссоздан с поразительной скрупулезностью, есть проблема, которую креативным продюсерам решить не удастся никогда. Это время. Здесь мне придется отчасти повторить тезисы из рецензии на первый сезон «Букиных».
«Счастливы вместе» закончились 12 лет назад, с тех пор изменились не только те, кто следил за приключениями Букиных, но и общие представления о комедийных шоу, на которые хочется тратить время. Рассвет стриминговых сервисов подарил нам слишком много проектов, с которыми «Букины 2» просто не способны конкурировать и невозможно придумать ни одного сценария, почему кому-то захочется смотреть это. Новых зрителей уральская семейка не очарует, а старые, хочется верить, уже интеллектуально переросли шутки про нежелание заниматься сексом и ужасных бывших.
По факту мы имеем две очень разные по форме, но одинаково неудачные по сути попытки вернуть Букиных в нашу реальность, но чтобы эти герои снова могли ожить, нужно делать их проводниками жесточайшей сатиры над сегодняшним днем, как это происходит в South Park или в «Симпсонах».
Если бы Гена Букин устроил прожарку зумерам, Даша иронизировала бы над традвайфс и радикальным фем-нарративом, а Толик Полено препарировал институт брака с позиции счастливого холостяка, сериал мог бы создать дискуссию и открыть для себя новые просторы для креативов на три-четыре сезона вперед, но все мы понимаем, что есть примерно миллион причин, почему такие «Букины» невозможны. А назад в нулевые все-таки не очень хочется.
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