Режиссер «Каникул» Анна Кузнецова сняла драму про акушерство «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли

Первый эпизод драматической истории «Дыши» показали на VII фестивале сериалов «Пилот», где сериал победил номинациях «Лучший пилот сериала» и «Лучший сценарий пилота сериала».
Леры (Марина Александрова) ― звездный московский ВИП-акушер, сторонница идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша (Дарья Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Петр Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.
«Очень надеюсь, что получилось зрительское кино. Моя собственная фокус-группа на подружках показала, что да. Мы собрались на даче, а мне по работе надо было проверить, нет ли брака по звуку, изучив все восемь серий. Они предложили посмотреть со мной первую, но когда один эпизод заканчивался, просили включить следующий. Так мы залпом проглотили весь сериал, хотя нам было чем заняться: лето, дача, речка. Шесть женщин от 30 до 65 лет полностью к нему подключились. Я на это посмотрела, и меня немного отпустило: кажется, мы попали в целевую аудиторию!», — делилась режиссер в архивном интервью Собака.ru в ноябре 2024 года.
Вместе с Мариной Александровой в касте проекта Анны Кузнецовой Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Константин Денисов, Наталья Земцова и Иван Фоминов. Оператором выступил Роман Малышев. Над сценарием работали Елена Кондратьева и Светлана Штеба. Производством занимаются продюсерский центр Originals Production и кинокомпания «Место силы» для Okko.
Премьера восьмисерийной драмы «Дыши» состоится 15 августа эксклюзивно на Okko.
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