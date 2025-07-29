Режиссер «Каникул» Анна Кузнецова сняла драму про акушерство «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли

«Очень надеюсь, что получилось зрительское кино. Моя собственная фокус-группа на подружках показала, что да. Мы собрались на даче, а мне по работе надо было проверить, нет ли брака по звуку, изучив все восемь серий. Они предложили посмотреть со мной первую, но когда один эпизод заканчивался, просили включить следующий. Так мы залпом проглотили весь сериал, хотя нам было чем заняться: лето, дача, речка. Шесть женщин от 30 до 65 лет полностью к нему подключились. Я на это посмотрела, и меня немного отпустило: кажется, мы попали в целевую аудиторию!», — делилась режиссер в архивном интервью Собака.ru в ноябре 2024 года.